I Carabinieri del Nucleo Elicotteri incontrano i ragazzi dell’Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione

Nei giorni scorsi, presso il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, il comandante dell’elinucleo, Capitano pilota Nadal Andrea, ha ricevuto in vista i ragazzi dell’Istituto “Piccolo Cottolengo Don Orione di Ercolano”, una struttura sostenuta da religiosi, laici e volontari, che attualmente promuove servizi alla persona in ambito sanitario, socio-assistenziale ed educativo, con la finalità precisa di dare accoglienza a ragazzi bisognosi di cure e di attenzione particolare.

L'iniziativa

I giovani ospiti, accompagnati dal Don Rosario Belli, attuale responsabile dell’opera Don Orione di Ercolano, hanno potuto trascorrere una giornata “speciale ed emozionante” insieme ai piloti elicotteristi dell’Arma dei Carabinieri, con cui hanno potuto trascorrere del tempo all’interno degli elicotteri osservandoli con stupore e curiosità. Hanno inoltre avuto modo di conoscere le peculiarità dei droni in dotazione al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri che in ambito operativo viene impiegato, sia per operazioni di polizia giudiziaria, sia per la tutela e salvaguardia dell’ambiente.