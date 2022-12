“Carisma Cup - Memorial Alfonso Ragone”, torna il torneo di calcio giovanile a Salerno

Un evento di sport, aggregazione e amicizia in memoria di Alfonso Ragone. Si terrà dal 2 all’8 gennaio 2023 presso il centro sportivo Casa Olympic di Via Tiberio Claudio Felice 50 il torneo di calcio giovanile “Carisma Cup – Memorial Alfonso Ragone”, in ricordo del compianto giovane, scomparso prematuramente all’età di 32 anni lo scorso 25 dicembre.

L'iniziativa

Il torneo è promosso da Olympic Salerno, dall’Agenzia Carisma di Aurelio Dente, realtà di riferimento nel settore assicurativo e da sempre impegnata sul territorio con iniziative legate allo sport e al sociale, e dal brand assicurativo Zurich. Il torneo vedrà la partecipazione di oltre 400 bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni di 36 squadre della provincia di Salerno suddivise in 6 categorie. A tutte le compagini partecipanti sarà consegnata una coppa in ricordo dell’evento. Venerdì 6 gennaio è previsto un triangolare con squadre miste composte da tutti gli amici ed ex compagni di Alfonso Ragone che, per l’occasione, vestiranno delle magliette celebrative in suo ricordo. Prima della partita, alle 16.30, vi sarà la cerimonia d’intitolazione del “Campo A” del centro Casa Olympic, durante la quale verrà consegnata una targa ai genitori di Alfonso, Anna e Vincenzo. La celebrazione sarà officiata dal parroco del Duomo di Salerno, Don Michele Pecoraro che procederà anche alla benedizione della targa posta sul campo.

I commenti

“Ringrazio l’Agenzia Carisma di Aurelio Dente per aver aderito con entusiasmo all’idea di organizzare a inizio anno un torneo giovanile con oltre 400 ragazzi – sottolinea Matteo Pisapia, presidente dell’Olympic Salerno – Ma soprattutto sono emozionato di poter ricordare un calciatore, un uomo eccezionale come Alfonso Ragone, che si è fatto apprezzare nell’Olympic Salerno per le sue doti umane e sportive. Alfonso dava sempre tutto, sul campo e fuori, un esempio per i più giovani. È nel suo ricordo che vogliamo dedicare a lui e alla sua famiglia questo momento”.

“Siamo contenti di promuovere questa bella iniziativa di sport, rivolta a centinaia di famiglie della provincia di Salerno – evidenzia Aurelio Dente, CEO di Carisma e da oltre 30 anni nel mondo assicurativo – Carisma è diventata un riferimento sul territorio, per imprenditori e privati. Una crescita accompagnata dalla volontà di incidere anche a livello sociale, supportando iniziative meritorie come questa in omaggio a un giovane che ha lasciato un’impronta indelebile in città”.