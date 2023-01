Agropoli e Castellabate festeggiano San Sebastiano, patrono dei vigili: "Grazie per il vostro lavoro"

Tanta la partecipazione, ieri, a Castellabate per i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. L’iniziativa è stata organizzata dai comuni di Castellabate ed Agropoli dopo la sospensione di due anni a causa della pandemia. Presenti oltre al sindaco Marco Rizzo (che ha fatto gli onori di casa), il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, il consigliere regionale Franco Picarone, il presidente della Provincia e sindaco di Capaccio Franco Alfieri, la vice sindaca di Salerno Paky Memoli (accompagnata dal vice comandante dei caschi bianchi salernitani Giuseppina Landi), il sindaco di Salento e presidente GAL Gabriele De Marco, il sindaco di Laureana e presidente della Comunità Montana Alento Montestella Angelo Serra, oltre ai comandanti della Polizia Municipale Carmine di Biasi e Antonio Rinaldi rispettivamente di Castellabate ed Agropoli, organizzatori della giornata.

L'intervento della vicesindaca Memoli

Molto sentito l’intervento del vice sindaco di Salerno Paky Memoli: “Voi uomini e donne della polizia locale, con generosità e spirito di sacrificio concorrete al raggiungimento di valori primari della nostra Costituzione, come la coesione sociale e la sicurezza, perché vivete tra la gente. Il vostro motto è “il nostro lavoro è la forza della città”. Dovere e cortesia è l’essenza del vostro Corpo e rafforza ancora di più il concetto che più sì è competenti, più un Corpo di Polizia è preparato, più forte si sente un’intera comunità in cui la cortesia dovrà essere sempre la più ampia e la più aperta per le persone”. Memoli, inoltre, ha ringraziato i caschi bianchi per la loro “costante presenza sul territorio” ed elogiato il loro lavoro anche durante la pandemia. “Ci siete stati vicino, promosso e sostenuto iniziative volte alla somministrazione dei vaccini nella nostra comunità. Oggi siete chiamati ancora una volta ad essere un punto imprescindibile per i nostri cittadini. Ogni giorno cercate la loro fiducia, anche quando si verificano episodi di aggressività che purtroppo avvengono anche nei confronti del personale sanitario. Dovete credere in voi stessi, credere nel lavoro che ogni giorno fate, nelle sfide che ogni giorno affrontate quando indossate la divisa. Non dimenticate mai, durante il vostro lavoro, due elementi importanti: una buona testa e un buon cuore, perché sono sempre una combinazione importante per raggiungere un ottimo risultato”.

Il commento dei sindaci

“Quella di oggi - ha dichiarato il sindaco di Agropoli Mutalipassi - è stata l’ occasione per ringraziare i nostri Corpi di Polizia Municipale per il lavoro che quotidianamente svolgono per le nostre collettività. Il loro impegno è fondamentale per educare al rispetto delle regole e a garantire quella sensazione di sicurezza di cui tutti abbiamo bisogno”. “Oltre agli aspetti tecnici e contrattuali di questa categoria presentati dai rappresentati delle associazioni sindacali (presenti al convegno anche i sindacalisti salernitani Capezzuto e Rispoli, ndr) è stato sottolineato in più battute il valore e l’importanza di un corpo di agenti al servizio dell’intera comunità, sentinelle della legalità, veri ed instancabili eroi nei periodi di difficoltà sia per i cittadini che per l’intero territorio” ha concluso il primo cittadino di Castellabate Rizzo.