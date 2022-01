Cava de' Tirreni, auguri a nonna Rosa per i suoi 100 anni

La frazione Passiano di Cava de' Tirreni in festa per i cento anni di Rosa Avagliano che ha spento le candeline attorniata dall'affetto dei 5 figli, dei 12 nipoti e 9 pronipoti l'ultimo dei quali in arrivo nelle prossime settimane.

Gli auguri

A fare gli auguri a nonna Rosa anche il sindaco Vincenzo Servalli ed il Consigliere comunale Luca Barbone.