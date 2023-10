Cena SuperSolidale a quattro mani: Serra di Positano 1 stella Michelin ospita l'iniziativa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le Cene SuperSolidali sono un evento speciale, parte di una serie di cene diffuse in tutta Italia per lanciare e sostenere la campagna Ristoranti contro la Fame. In occasione della serata, gli Chef dialogheranno attraverso un menù dedicato, una degustazione che racconta il territorio campano attraverso la voce della solidarietà, grazie alla donazione di parte del ricavato raccolto.

MENU

Bun fritto al nero di seppia con baccalà

Speck di peperoni

Ceviche all’acqua pazza

Fungo, fungo, fungo

Spaghettoni di Gragnano, pesto di broccoli e triglie di scoglio

Polpo, prezzemolo e patate

Kumquat e pomodoro

Sinfonia d’autunno

Ristoranti contro la Fame

Ristoranti contro la fame è la più grande campagna solidale della ristorazione in Italia promossa dalla Fondazione Azione contro la Fame, che coinvolge ristoranti, chef e amanti del cibo. Nutriamo la solidarietà è il tema del 2023, uno slogan che racchiude il connubio tra buon cibo e solidarietà pronto a diffondersi su tutto il territorio nazionale. Da lunedì 16 ottobre, e fino a fine anno, chef e ristoratori aderenti alla campagna invitano i propri clienti a scegliere un piatto o un menu solidale attraverso cui donare 2 euro, 50 centesimi per una “pizza solidale” e altrettanti per una bottiglia d’acqua. Allo stesso modo, i ristoranti possono scegliere di supportare l’evento con una serata speciale, destinando ad Azione contro la Fame parte del ricavato. È l’occasione per godere del piacere di un pranzo o di una cena contribuendo all’impegno per liberare il mondo dalla fame, coniugando buon cibo e solidarietà. Nel 2023 la campagna contribuirà a finanziare importanti progetti di contrasto alla fame e alla malnutrizione: in Italia, dove prosegue il progetto “Mai più Fame: dall’emergenza all’autonomia” per il sostegno all’occupazione e contro la povertà alimentare, ampliando il numero delle persone raggiunte a Milano e portando il suo intervento anche a Napoli; in Sahel, dove l’organizzazione sostiene l’intelligenza artificiale per contrastare i cambiamenti climatici; in Libano, qui Azione contro la Fame implementa interventi integrati di nutrizione, accesso all’acqua, all’igiene e ai servizi sanitari, per migliorare la coesione tra i più vulnerabili, siano essi rifugiati o libanesi, con un approccio teso a sviluppare soluzioni durature; nella Repubblica Centrafricana dove è in corso un progetto per prevenire e curare la malnutrizione di mamme e bambini sotto i 5 anni.

Le Cene solidali diffuse in tutta Italia

Al fianco del ristorante La Serra di Positano, anche altri locali in tutta Italia partecipano alle cene SuperSolidali in programma per lunedì 16 ottobre, diffuse lungo tutto lo stivale e organizzate da grandi Chef e ristoratori. Due di queste speciali serate avranno come ospiti i talent di Radio Deejay: Innocenti Evasioni (Tommaso Arrigoni, Milano) vedrà la partecipazione straordinaria di Matteo Curti, Diego Passoni, Vic e Marisa Passera; Il Tino, 1 Stella MICHELIN (Lele Usai, Roma Fiumicino) avrà come ospite Danilo da Fiumicino. Oltre a queste segnaliamo: il Ristorante Principe di Belludia (Chef Martin Lazarov, Noto – cena svoltasi anticipatamente il 5 ottobre); La Porta di Bologna (Roberto Valbuzzi, del Ristorante Crotto Valtellina, e Massimiliano Mascia, del ristorante San Domenico, 2 Stelle MICHELIN 2023); Il Sereno Al Lago, 1 stella MICHELIN (Raffaele Lenzi, Como). Infine, giovedì 19 ottobre, La Filanda (Chef Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello, Macherio (MB).



Informazioni utili

Mercoledì 18 ottobre ore 20:00

150 euro a persona, bevande escluse.

La Serra Hotel Agavi

Via Guglielmo Marconi, 169 – Positano (NA)

Prenotazione obbligatoria sul sito https://leagavi.it/ristorante-la-serra/