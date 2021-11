Centenario dell’Incoronazione dell’Icona di Maria SS. di Costantinopoli: gli appuntamenti a Salerno

Al via, mercoledì 8 dicembre l’Anno Giubilare per la ricorrenza del Centenario dell’Incoronazione dell’Icona di Maria SS. di Costantinopoli (6 agosto 1922 - 6 agosto 2022) che si venera nella Chiesa di S. Agostino a Salerno, elevata, cinquanta anni fa alla dignità di Santuario Mariano (6 agosto 1972 - 6 agosto 2022). Durante i prossimi mesi, fino all’8 dicembre 2022, come stabilito da decreto della Penitenzieria Apostolica, sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria visitando il Santuario.

Gli appuntamenti

Due gli appuntamenti iniziali: mercoledì 1 dicembre, alle ore 10:30, presso il salone di rappresentanza G. Bottiglieri di Palazzo S. Agostino, sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno, don Felice Moliterno presenterà il programma delle celebrazioni alla presenza di sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno e delle istituzioni. Inoltre mercoledì 8 dicembre, alle ore 20:30, in Cattedrale, con la preghiera dell’Inno Akathistos, presieduta da sua eccellenza Andrea Bellandi, si darà inizio ai solenni festeggiamenti.