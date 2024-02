Drappo della Vittoria e Trofeo Citta Fedelissima: al via il concorso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni (di seguito ATSC) ha indetto un concorso per la realizzazione di opere artistiche connesse alle manifestazioni. In particolare, sono oggetto del bando la progettazione e la realizzazione, comprensiva di materiale, delle seguenti opere:

- Drappo della Vittoria

- Trofeo Città Fedelissima

La partecipazione al bando è gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età. Ogni concorrente potrà partecipare per una o per entrambe le opere; dovrà presentare al massimo un solo bozzetto per ogni opera del presente bando alla quale intende candidarsi.

Ha assoluta libertà di utilizzare tecniche e modalità stilistiche consoni al suo modo di esprimersi ma dovrà, tuttavia, attenersi alle seguenti condizioni:

- la tecnica di colore e di preparazione del drappo dovrà essere tale da assicurare la conservazione

- di indicare, a corredo del bozzetto, qualità, marche o tipologia dei colori e degli altri materiali utilizzati;

- le opere potranno essere realizzate anche in maniera digitale e sul supporto selezionato sarà possibile esaltare particolari di luci, ombre, colori, ecc. mediante applicazioni aggiuntive pittoriche;

- il tema da illustrare, a scelta dell’artista, dovrà in ogni caso ricreare immagini e suggestioni e riferimenti storici, etici e sociali che caratterizzano la Città di Cava de’ Tirreni, nei 4 Distretti e gli 8 Casali;

- l’anno in cui si svolge la manifestazione per la quale si assegna il drappo, vale a dire “2024”.

La progettazione e il materiale di realizzazione delle opere è a totale carico dell’artista che si è aggiudicato il bando. Complessivamente si tratta di un compenso oneri inclusi pari a:

- Drappo della Vittoria €. 800,00 (ottocento/00);

- Trofeo Città Fedelissima €. 400,00 (quattrocento/00).

Nei già menzionati compensi si intendono compresi tutti i costi relativi alla manodopera ed all’acquisto dei materiali necessari per la completa realizzazione dell’opera (velluto, passamaneria, colori, tele, cartoncini, ecc.).

Gli artisti interessati a partecipare dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2024 all’ATSC – Corso Mazzini 6-Cava de’Tirreni– un plico chiuso all’esterno del quale dovrà essere riportata la dicitura:“BANDO OPERE DISFIDA DEI TROMBONIERI- EDIZIONE 2024”.

Il plico suddetto potrà essere trasmesso mediante:

- Consegna diretta alla sede dell’ATSC previo appuntamento;

- Inviato mediante un plico postale a mezzo Raccomandata.

Il recapito del plico rimane esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Per il bando e il modulo di partecipazione visitare il seguente link:

https://www.atsc-cavadetirreni.it/2024/02/26/drappo_vittoria_citta_fedelissima_2024_bando_concorso

Per info scrivere a: info@atsc-cava.it