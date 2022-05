A Salerno il congresso su Scoliosi e rachialgie dell'associazione René Perdriolle

Il Grand Hotel Salerno scelta come location del decimo Congresso Journées Perdriolle in programma domani e domenica. Titolo del congresso: “Update in tema di scoliosi e rachialgie” che vedrà la partecipazione dei presidenti Francesco Forte e Alfonso Maria Forte, medici fisiatri del Gruppo Forte di Salerno.

Il congresso

La due giorni rientra negli eventi annuali dell’Associazione René Perdriolle, fondata a Genova nel 2011, e nata dagli insegnamenti di Perdriolle che, in collaborazione col dottor Stelvio Becchetti dell’Ospedale Gaslini, portò avanti importanti studi sulla scoliosi. Il focus di quest'anno sarà sulle evoluzioni registrate nel campo della biomeccanica. Trecento i partecipanti previsti, fra i quali vi saranno i principali esponenti del mondo della fisiatria, dell’ortopedia, dell’interventistica e della riabilitazione.