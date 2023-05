“La Sindone tra Fede e Scienza“: il convegno nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Organizzato dall’Associazione di Cultura Matematica e Fisica di Salerno “Math&Phys”, in collaborazione con l’Ufficio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, con il patrocinio della stessa diocesi, del Dipartimento di Fisica dellUniversità di Salerno e dell’emittente TDS, Lunedì prossimo 15 Maggio, alle ore 16,00, nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, si terrà il convegno “La Sindone tra Fede e Scienza“.

Interverranno gli studiosi, Prof. Maurizio Scorza, specializzato in Studi Sindonici presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” in Roma, che si soffermerà sul tema “La Sindone: percorso storico-biblico”, e il Prof. Luciano Lanotte, già Ordinario di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università di Napoli “Federico II” che si soffermerà su “La Sindone di Torino: provocazione all’intelligenza”. Introdotto e coordinato dal Prof. Emilio Polverino, Vice Presidente dell’Associazione Math&Phys, presenzieranno al convegno S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, la Prof.ssa Lorella Parente, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Cultura e l’Arte, il Prof. Salvatore De Pasquale, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università di Salerno, il Prof. Giangiacomo Gerla, Presidente dell’Associazione Math&Phys, il Dott. Giuseppe Pantuliano, Amministratore di Tele-Diocesi- Salerno.

La cittadinanza è invitata a partecipare.