Festa della donna, il "1522" sui ticket dei parcheggi di Salerno Mobilità

E’ in programma per venerdì 8 marzo, alle ore 10, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, la conferenza stampa per “Un impegno concreto contro la violenza sulle donne”. Il numero verde 1522 verrà stampato sui ticket dei parcheggi cittadini in gestione a Salerno Mobilità, per sensibilizzare le donne a denunciare episodi di soprusi e violenze.

I partecipanti

Alla conferenza stampa interverranno: il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il vice sindaco e assessore alle Pari Opportunità Paky Memoli, l’assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili Paola de Roberto, il consigliere Arturo Iannelli (presidente della Commissione Ambiente e Cultura) e il presidente di Salerno Mobilità Camillo Amodio.