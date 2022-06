Concluso il Festival della letteratura per ragazzi: notevole successo per l'iniziativa della Valle dell'Irno

Trecento studenti dai 6 ai 13 anni tra giurati e book ambassador, seicento ragazzi al giorno impegnati nei laboratori, cento volontari e tutte le associazioni cittadine coinvolte nell’organizzazione dell’evento sulle quattro location di Palazzo di Città, Parco della Rinascita, Villa comunale e Parco Olimpia. Una vera e propria maratona di eventi e sold out per “Libro Aperto”, Il Festival della letteratura per ragazzi di Baronissi, la rassegna di lettura, creatività, divertimento che ha visto protagonisti scolari e studenti della città di Baronissi, ma anche di Salerno, Fisciano, Siano e tutta la valle dell’Irno. Un evento di successo, quello concluso a Baronissi, "con grandi nomi della letteratura nazionale e internazionale, che ha visto protagonisti anzitutto bambini e famiglie, coinvolte in una tre giorni di eventi, laboratori e incontri. - ha precisato il sindaco Gianfranco Valiante - Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione che ricorderemo per la straordinaria partecipazione e che naturalmente riproporremo, migliorandola e ampliandola, il prossimo anno e a seguire".

Parla il sindaco

Baronissi “Città che legge” contribuisce, attraverso iniziative vivaci, a formare ed accrescere una nuova coscienza tra le giovani generazioni. "Un ringraziamento affettuoso a tutti i giovanissimi protagonisti, alle famiglie, alla scuola, alle tante associazioni di Baronissi, agli straordinari volontari del Nucleo comunale di protezione civile e de Il Punto. - incalza il primo cittadino - Laboratori didattici, incontri con importanti scrittori ed editori del settore, novità editoriali: una straordinaria offerta culturale con oltre 750 libri donati a più di 20 istituti scolastici. I giovani lettori sono stati completamente immersi in laboratori creativi, masterclass, spettacoli e incontri con gli autori dei libri in gara ; Libro Aperto vuole accendere i riflettori sulle nuove generazioni e lo fa attraverso la lettura, i dibattiti culturali e sensibilizzando i ragazzi al tema del riciclo e della sostenibilità. Insomma, una manifestazione a 360gradi sulla quale abbiamo scommesso e che porteremo avanti con convinzione. La rassegna è stata promossa dal Comune di Baronissi, patrocinata dal Ministero della Cultura, dal DISUFF e dal Comune di Siano, realizzata dall’Associazione Libro Aperto, Impronte Poetiche e da Wave Tribe srl, da un'idea della Direttrice Artistica Angela Albarano cui va il nostro più vivo ringraziamento", ha concluso.