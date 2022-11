Gelateria Matteo, la lettera: "Chiuso solo il punto vendita"

Lettera del titolare della Gelateria Matteo, storica attività di Lancusi, dopo la notizia della chiusura del punto vendita. Una lettera di chiarimento per rispondere "alle notizie false" e per rassicurare "gli estimatori e clienti".

Gentili Clienti ed amici, Per ragioni ed esigenze di varia natura , lo storico punto vendita della Gelateria Matteo chiude a Lancusi. In questi giorni si sono susseguiti articoli di varie testate giornalistiche circa questa chiusura diffondendo notizie false, in maniera superficiale. Il nostro intento oggi è quello di rassicurare i nostri estimatori e clienti: continueremo a lavorare secondo la lezione del caro nonno Matteo , con passione e creatività per regalarvi il gusto e la qualità dei nostri prodotti nei consueti canali di vendita, regolarmente. Il 2022 è per noi un anno di grande importanza, in quanto festeggiamo i 60 di attività: dalla genialità di mio nonno Matteo, un geniale Maestro pasticcere e gelatiere che sognava di trasformare i doni della Natura in delizie da gustare sotto forma di gelato ,a Noi che ,con l’Antica Gelateria Matteo s.r.l., ci siamo impegnati a portare avanti realizzando il primo laboratorio di produzione a Baronissi (dove oggi lavorano 10 famiglie), fortemente voluto e ideato da mio padre, e nel 2021 un secondo polo produttivo e logistico con sede a Pomezia, continuando il suo lavoro con gratitudine ed impegno ,qualità e serietà. Ad oggi diamo lavoro a venti famiglie e ci sembra giusto tutelare e dare risalto all’impegno profuso da tutti noi in questa attività che non ha chiuso assolutamente. Continuerete a trovare i nostri prodotti nel laboratorio di Baronissi e Pomezia e per chi vuole nel nostro sito di vendita online all’indirizzo shop.fruttagelato.it I fruttini gelato è un marchio da noi registrato e vengono venduti in tutti i migliori ristoranti e shop del mondo. Per qualsiasi info potete chiamarci allo 089951143 Grazie per il vostro affetto e la vostra preferenza !!! Serena Napoli e Paolo Santoprete - Antica Gelateria Matteo srl https://www.facebook.com/anticagelateriamatteo