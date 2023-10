"Buon compleanno direttore", grande festa per il compleanno di Claudio Gubitosi

Grande festa, oggi, al Giffoni, dove il direttore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi festeggia oggi 72 anni di vita. “Mi piace sempre aggiungere: in questi 72, ce ne sono 54 legati al Festival. Ho preso questa mattina un caffè che ho dedicato a tutti voi, alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi dimostrano stima, rispetto ed amicizia. Fra poco mi incontro con il mio team per un brindisi e stasera una bella cena in famiglia. Un grande abbraccio a tutti voi” il messaggio di Gubitosi ai suoi amici di Facebook. A lui sono giunti gli auguri da parte di tutto lo staff di Giffoni.