Il docufilm la memoria delle emozioni a Salerno

Salerno 26 Marzo 2024. Dopo le critiche positive e gli ottimi risultati di ascolto del docufilm “La Memoria delle Emozioni” andato in onda su Rai Tre il 21 settembre scorso visto da 825 mila spettatori con il 4,4% di share, domenica 29 ottobre alla Festa del Cinema di Roma presso SPAZIO LAZIO TERRA DI CINEMA della Regione Lazio Auditorium Parco della Musica, si è svolta la conferenza stampa del tour di presentazione del tour di proiezioni del docufilm in numerose città italiane. Il tour partirà dal Teatro Manzoni di Monza l’8 novembre, oltre al Direttore di Rai Documentari, ci sarà Diego dalla Palma, per poi proseguire fino all’ottobre del 2024. Sono previste diverse tappe in diverse città fra cui Milano, Udine, Bari, Bergamo, Bologna, Treviso. L’associazione Moto Perpetuo ODV di Salerno, conosciuta sul territorio per divulgare informazioni utili sulla gestione di Alzheimer e Parkinson, ha sposato questa lodevole iniziativa, rendendosi disponibile ad ospitare l’organizzazione del docufilm sul territorio salernitano. La proiezione del docufilm “La memoria delle emozioni” si terrà il 9 Aprile 2024 alle ore 17 presso il Cinema Teatro Charlot di Pellezzano (Sa), seguirà dibattito con il regista, Marco Falorni. E’ un’opportunità per i cittadini salernitani - spiega il Presidente dell’associazione Moto Perpetuo ODV, il Dott. Alfonso Mauro, neurologo - confrontarsi anche con altre realtà italiane per provare a fronteggiare la gestione di queste demenze, i cui numeri tendono a salire velocemente. Il docufilm “La Memoria delle Emozioni” svela come, nonostante l’Alzheimer porti al declino delle funzioni cognitive, rimane viva la capacità dei malati di percepire emozioni, essere in empatia con altre persone. Presentato in anteprima a Venezia durante la 80^ Mostra Internazionale del Cinema, Il documentario, prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, racconta le vicende di chi ogni giorno ha a che fare con questa malattia e, nonostante le difficoltà e i momenti di sconforto, dimostra un approccio positivo alla vita. Sono le storie di Annamaria, Sante, Angelina, Antonella, uomini e donne che vivono al Paese Ritrovato, un villaggio dedicato alle persone con Alzheimer, fondato nel 2018 da La Meridiana Società Cooperativa Sociale. LA MEMORIA DELLE EMOZIONI Una produzione: Libero Produzioni In collaborazione con: Rai Documentari Scritto da: Marco Falorni e Andrea Frassoni Regia di: Marco Falorni Anno: 2023 Durata: 50 minuti GLI AUTORI Marco Falorni Autore e produttore TV da oltre vent’anni, ha realizzato programmi per Rai, Sky, Mediaset, La 7. Recentemente ha scritto e diretto il docufilm Materia Viva, il videoclip Dimentico di Enrico Ruggeri e Rosa il cortometraggio dedicato al tema dell’Alzheimer presentato alla Mostra del Cinema Venezia nel 2022. Andrea Frassoni Autore tv da oltre 15 anni ha scritto e ideato diversi format televisivi: talk show, factual, docu-reality e documentari come Funari Funari Funari per Sky Original. Ha scritto e diretto il docufilm Materia Viva. *** Rai Documentari Creata nel gennaio 2020, Rai Documentari è la direzione di riferimento all’interno dell’azienda per l’industria del documentario. Direttore Fabrizio Zappi Libero Produzioni realizza format e documentari per il mercato italiano e internazionale. Tra le più recenti produzioni segnaliamo il docufilm Materia Viva, il documentario Funari Funari Funari, Uniche e Space Walks. UFFICIO STAMPA LIBERO PRODUZIONI SIMONE BERARDIS 392-0023206 berardis@liberosrl.it LA MERIDIANA FABRIZIO ANNARO 334-6560576 fabrizio.annaro@gmail.com MOTOPERPETUO ODV motoperpetuo.odv@gmail.com