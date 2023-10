inclusione, integrazione ed accoglienza: azioni concrete a Sarno per alunni "speciali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Inaugurata presso la Scuola dell’ Infanzia e Primaria - Plesso di Via Ticino dell’ Istituto Comprensivo G. Amendola di Sarno, un’Aula Multisensoriale Inclusiva, realizzata in collaborazione con l’ associazione Insieme si può Sarno, e il Murales dal titolo “Una Scuola a Colori” realizzato nel periodo estivo dagli alunni insieme all' esperto Prof. Rosario Annunziata e il tutor Prof.ssa Emilia Esposito durante il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-247 - RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ATTRAVERSO PERCORSI LABORATORIALI – Moduli: “Street Art: una nuova forma di arte contemporanea” e “Atelier delle arti applicate", grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui l' Istituto è risultato beneficiario. Dopo il successo dell' anno scorso della prima aula multisensoriale inclusiva realizzata presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Roma, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Esposito insieme al Delegato alla Funzione Organizzativa e Gestionale e Referente dei progetti PON- FSE-FESR-PNRR -Prof. Arch. Luigi Astarita, hanno promosso la realizzazione di tale ambiente anche per gli alunni dell' Infanzia e della Scuola Primaria in Via Ticino. Molto interessante e stimolante la tavola rotonda che si è tenuta a seguire sul tema "Inclusione, integrazione ed accoglienza", sulle prospettive e metodologie di inclusione degli alunni diversamente abili e con disagio certificato o meno, degli alunni stranieri e migranti che necessitano di misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento. Al dibattito hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni, della Politica, delle Aziende sanitarie e assistenziali, delle Associazioni, delle Cooperative Sociali, del mondo delle professioni e della Scuola, hanno fornito il proprio contributo e validi suggerimenti per la costituzione di una Rete tra Scuola- Istituzioni-Enti-Associazioni- Famiglie in modo da migliorare la collaborazione e la cooperazione e fornire maggiori servizi ed efficaci strategie educative e formative soprattutto nei confronti degli alunni "speciali". Sono intervenuti: la Consigliera di Parità della Regione Campania- Mimma Lomazzo, il Direttore Generale dell' Azienda Consortile Agro Solidale- Gerardo Cardillo, la Dirigente Responsabile UOSD ASL Salerno -Rosa Zampetti, il referente del progetto SAI - ReteSAI Sarno - Giuseppe Criscito, Biagio Ruocco presidente dell' Associazione Insieme si può Sarno, la referente della Fondazione I Bambini delle Fate- Giusy Nozzolino, la moderatrice Prof.ssa Emiliana Petti, il parroco Don Marco Siano, la Dott.ssa Cristina Esposito, alcuni membri dell' Amministrazione comunale, nonchè i genitori, docenti e personale ATA dell' Istituto Comprensivo G. Amendola di Sarno. "Questo la Scuola può porre in essere - afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Esposito - dal contesto-spazio fisico alle strategie didattiche e socio-culturali, per essere un’ agenzia educativa concreta che prepara i nostri alunni “speciali” alla vita di ogni giorno"