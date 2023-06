Il memorial "Giovanni Caressa", Paky Memoli: "Sempre una grande emozione"

Si è tenuto ieri il Memorial “Giovanni Caressa”, l’evento organizzato da Anffas Salerno Onlus, presieduta da Salvatore Parisi, Presidente Anffas Onlus Salerno, in collaborazione con la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, in ricordo e in onore dell’indimenticato fondatore dell’Associazione, che dal 1965, si occupa dell’assistenza a persone con disabilità intellettiva e alle loro famiglie. Nell'ambito dell'evento è stata premiata la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli. L'evento si è tenuto presso il Sunrise Accessible Resort a Battipaglia.

L'evento

A partecipare al Memorial anche la vicesindaca di Salerno, Paky Memoli: "Ogni anno è sempre una grande emozione partecipare a questo evento Ogni anno si consolida sempre più la mia l’amicizia con Anffas. Un’amicizia che parte da tanto lontano, amicizia che è un valore profondo e radicato grazie al suo fondatore Don Giovanni Caressa, uomo che ha saputo trasformare la sua sofferenza per una figlia disabile in amore, dando vita alla famiglia Anffas a Salerno.