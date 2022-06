Luigi Moffa è il nuovo campione italiano di Karate Fijlkam

Si è laureato Campione Italiano di Karate, specialità Kumitè, combattimento, Luigi Moffa di Mercato San Severino, allenato dai Maestri Gennaro e Gianluigi Moffa dell'Olympic Planet. Un campionato molto atteso da tutti gli appassionati del Karate, dopo il lungo periodo di lockdown, causato dalla pandemia Covid 19.

L'evento

La grande kermesse del Karate si è svolto al Palapellicone di Ostia Lido, dove hanno partecipato circa 700 atleti dall'intera penisola italiana, dopo aver superato una dura selezione regionale per qualificarsi alla finale nazionale. Luigi Moffa, campione regionale Campania, ha superato ben 5 incontri per raggiungere la finale, dove si è dovuto scontrare con forte atleta Fracassi, che però ha dovuto subire la supremazia tattica dell'irnino, il quale ha dominato l'incontro raggiungendo il tetto d'Italia. Ben 6 incontri molto tecnici e tattici, dove il campione campano ha sfoggiato preziose tecniche di gambe e di braccia, ha mostrato un ottima difesa, senza subire neanche un punto per l'intero torneo, e infliggendo ben 17 punti totali ai suoi avversari. "Sono contento del risultato raggiunto - ha dichiarato il neocampione d'Italia - e ringrazio i miei maestri Gennaro e Gianluigi Moffa, rispettivamente mio zio e mio padre, per l'ottima preparazione fatta. Dedico questa mia vittoria alle mie nonnine, che con affetto e con amore mi seguono sempre e soddisfano tutte le mie esigenze". Un'altro risultato importante per l'intera comunità sanseveresi da parte del Moffa Team, appena dopo una settimana dal titolo europeo di pugilato del peso massimo Abbes Mouhidine.