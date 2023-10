Gioia grande al Comune di Salerno: Mohamed riabbraccia la mamma e il papà

Gioia grande alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, dove, finalmente, il piccolo Mohamed è tornato tra le braccia della mamma e del papà. Il bimbo di appena 2 anni era stato strappato dalle braccia della madre durante la traversata della speranza ed era approdato da minore non accompagnato al Porto di Salerno, per essere preso in carico dai servizi sociali. Grazie all'impegno della mediatrice Loredana Paglionico, nonchè dell'assistente sociale Giovanna Genovese e del team delle Politiche Sociali del Comune guidate dall'assessore Paola De Roberto, dunque, è andato a buon fine il ricongiugimento richiesto da mesi dai genitori del piccolo, a loro volta intanto giunti in due centri di accoglienza italiani, a Perugia e a Brescia.

La soddisfazione dell'assessore

"Presso la Direzione del Settore Politiche Sociali di Salerno, il piccolo Mohamed, 2 anni, si è finalmente ricongiunto con la sua famiglia. Grande festa! - ha scritto qualche giorno fa l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto - Questo è il senso di chi opera in un settore come quello delle Politiche Sociali o di chi è impegnato ad aiutare il prossimo: godere di pochi attimi di felicità regalata. Tutto questo non ha prezzo. Grazie a chi ha lavorato per tutto questo a Salerno, a Perugia, a Brescia", ha concluso l'assessore.