Violenza sulle donne, a Montecorvino Rovella l'incontro "C'è ancora domani?"

Riflettere sulla violenza contro le donne provando ad immaginare un futuro diverso. Questo l’obiettivo di “C’è ancora domani?”, l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella, in collaborazione con il Forum dei Giovani, per il 25 novembre alle ore 18.30 presso il Convento di Santa Sofia in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Un racconto a più voci in cui storia, letteratura, musica e attualità si mescoleranno per restituire la complessità di un fenomeno che non può essere derubricato ricorrendo a stereotipi ormai superati.

L'incontro

A discuterne il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, l’assessore alle Pari Opportunità, Milena Salvatore, lo scrittore Vladimiro D’Acunto, la storica Beatrice Benocci, la scrittrice Michelle Grillo, l’assistente sociale Anna Victoria Di Maria. La parte musicale, invece, sarà affidata al duo “Demvis”. All’interno del convento, inoltre, verrà esposta la mostra fotografica “Monochromatic Bond” di Silvia Notarfrancesco e verrà presentato il progetto “Box 1522”. “Parlare di un tema come la violenza sulle donne, ancor di più a pochi giorni dall’efferato femminicidio di Giulia Cecchettin, è fondamentale per tenere viva l’attenzione e per ribadire la necessità di un cambio culturale che passi anche dal superamento di una certa logica patriarcale” spiegano il sindaco Martino D’Onofrio e l’assessore Milena Salvatore. “Solo attraverso un vero e proprio patto sociale basato sulla consapevolezza e sulla cultura – aggiungono – potremo pensare di metterci alle spalle determinati fenomeni deteriori. Il dibattito ed il confronto rappresentano il primo passo di un percorso in cui le protagoniste maggiori devono essere proprio le istituzioni”.