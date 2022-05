Ospedale Ruggi, nessuna novità per i precari in scadenza: la Cgil pronta alla mobilitazione

L'Asl Salerno proroga i contratti fino al 31 dicembre agli infermieri dei presidi e distretti sanitari. "Una risposta importante" secondo la Cgil, che permette di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Questione Ruggi

Il fronte ora si sposta sull'ospedale Ruggi, dove ancora non vi sono novità per quel che riguarda i precari in scadenza al 30 giugno. "Questa situazione - afferma Antonio Capezzuto, segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Salerno - ci preoccupa e, proprio per questo, settimana scorsa come Cgil abbiamo inviato una nota per una richiesta di incontro alla Direzione Generale del Ruggi. Risposte? Zero! Siamo pronti a portare avanti la nostra mobilitazione per la proroga dei contratti di tutti gli operatori sanitari assunti a vario titolo durante l'emergenza Covid. Se si sta attenuando l'emergenza legata al virus nei reparti, non si attenua l'emergenza legata alla carenza di personale sanitario". "Facciamo appello - conclude Capezzuto - affinché si chiuda finalmente una stagione di precariato e chiediamo quindi la proroga al 31 dicembre, attivando contestualmente le procedure di stabilizzazione previste dalla legge per coloro che intanto abbiano raggiunto i requisiti sia all'Asl Salerno che al Ruggi".