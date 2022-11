Giuramento per 250 giovani medici, Paky Memoli: "Seguire l'insegnamento di Papa Francesco"

Giuramento di Ippocrate per 250 giovani medici presso il teatro Augusteo di Salerno. A partecipare la vicesindaca Paky Memoli, nella doppia veste di amministratrice e di medico.

Ai giovani medici

"Un’esperienza - afferma Paky Memoli - che mi ha riportato al mio passato. Papa Francesco ci dice che 'quando la malattia bussa alla porta di qualcuno di noi, affiora sempre di più in noi il bisogno di avere accanto qualcuno che ci guardi negli occhi, ci tenga per mano, che manifesti la sua tenerezza e che si prenda cura. Allora il medico attorno al malato deve creare una piattaforma umana di relazioni che, mentre favoriscono la cura medica, aprano alla speranza'. Voi giovani medici e noi vecchi medici dobbiamo comprendere i sentimenti del paziente, essere persone prima di medici, costruire un rapporto di fiducia con la famiglia del paziente , ascoltare e rassicurare il paziente, senza illuderlo. Non dobbiamo usare parole difficili e fredde ma dobbiamo ascoltare anche i loro bisogni, trasmettendo l’importanza del vivere qui e ora e facendoli sentire al centro del proprio percorso di cura".