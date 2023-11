Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Una, Nessuna e Centomila”. Dialoghi e confronti sul tema della prevenzione alla violenza di genere".

E’ questo il titolo dell’incontro, in programma Giovedì 23 Novembre 2023, alle ore 10:00, presso la sala convegni dell’Agora S10 – Società Consortile, in località Valle a Palomonte.

L’ evento organizzato dall’Agorà S10, Società Consortile, in collaborazione con l'associazione La Crisalide - In rete contro la violenza di genere -, con la partecipazione dell’associazione MeditJ, partner della Rete Territoriale di contrasto alle violenze di genere dell’Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10, e con il patrocinio del Comune di Palomonte, si inserisce nell'ambito delle iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del contrasto alle violenze contro le donne.

Il 25 Novembre, infatti, si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.

Con la legge 27 giugno 2013, n.77, l'Italia è tra i primi Paesi europei, a ratificare la "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", adottata dal Consiglio d'Europa a Istanbul l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. È il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Violenza di genere che purtroppo gli ultimi episodi di cronaca rendono quanti mai più attuale: sono mogli, fidanzate o figlie, vittime di uomini violenti. Dall’inizio del 2023 ad oggi sono più di 100 le donne vittime di femminicidio per motivi quali rifiuto, gelosia ed incapacità di accettarne l’autodeterminazione.

L’incontro “Una, Nessuna e Centomila”. Dialoghi e confronti sul tema della prevenzione alla violenza di genere", vuole porre l’accento sugli strumenti e le azioni da mettere in campo per prevenire episodi di violenza ai danni non solo delle donne, ma anche di bambini e anziani che loro malgrado vivono l’ambito domestico.

All’incontro prenderanno parte: Ernesto Cupo, Presidente CDA Consorzio Agorà S.10; Giuseppe Picciuoli, Presidente Assemblea dei Sindaci; Felice Cupo Sindaco di Palomonte; Anna Massa Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palomonte; Filomena Rosamilia, Consigliera provinciale alle politiche sociali, sanitarie e pari opportunità; Franco Picarone Consigliere regionale e Presidente Commissione Bilancio Regione Campania; Giovanni Russo Direttore Generale Azienda speciale consortile Agorà S10; Roberta Bolettieri Presidente aps La Crisalide - Donne in rete contro la violenza di genere; l’Equipè cav “Centro Antiviolenza No Violence”. Infine, è prevista la partecipazione dei ragazzi del Servizio Civile con dialoghi e monologhi.

Ricordiamo che presso l'Agorà S10 è attivo il Centro Antiviolenza, uno spazio di ascolto e di pronto intervento per tutte le donne che decidono di raccontarsi e di raccontare le loro esperienze di maltrattamento, sopraffazione, abuso, discriminazione o “semplicemente” per denunciare.