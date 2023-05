Percorsi nel Gusto: presentato il roadshow esperienziale sulla dieta mediterranea

Percorsi nel Gusto, il roadshow esperienziale sulla dieta mediterranea promosso dalla Fondazione Ebris, torna con la seconda edizione dal 5 al 9 giugno.

La presentazione

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ebris congiuntamente a Flag Approdo di Ulisse e Museo Vivente della Dieta Mediterranea, si terrà a partire dal 5 giugno e si concluderà negli spazi della Fondazione in via Salvatore De Renzi venerdì 9 giugno.

All’incontro di presentazione, moderato dalla giornalista di Gruppo Stratego, Benedetta Gambale, sono intervenuti il presidente della Fondazione Ebris, Alessio Fasano, il vicepresidente della Fondazione Ebris, Giulio Corrivetti, il sindaco di Cetara e presidente del Flag Approdo di Ulisse, Fortunato della Monica, il direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi, frazione del Comune di Pollica, Valerio Calabrese e il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.

I commenti

Proprio Alfieri si è soffermato sull’importanza di tale iniziativa e sulla necessità di organizzare al meglio le risorse del nostro territorio per creare sviluppo: "Abbiamo la fortuna di vivere in una terra che ha un riconoscimento Unesco come la Dieta Mediterranea che viene invidiata in tutto il mondo. Dietro l’enogastronomia però vi è una leva formidabile per il territorio e per il suo sviluppo economico. Il cibo di qualità significa lavoro, significa Pil per lo sviluppo delle aziende e tanto altro. Iniziative come Percorsi nel Gusto servono proprio a questo, ma non solo per promuovere i prodotti tipici all’estero ma anche nelle nostre comunità. Dovremmo iniziare a far riscoprire la Dieta Mediterranea, spesso totalmente sconosciuta nella nostra ristorazione. Sarebbe bello se si organizzasse un menù preciso della Dieta in ogni ristorante. Daremmo un valore all’economia, alla filiera agroalimentare".

"Ringrazio innanzitutto il presidente Alfieri che ci ha ospitato e ci accompagnerà nel nostro percorso, giunto al secondo anno – ha sottolineato Alessio Fasano nel suo videomessaggio - In questo viaggio, che non sarà un classico convegno scientifico, metteremo insieme diverse componenti che avranno a che fare col mondo dell’economia, della scienza e della salute, nel contesto di quello che è un patrimonio unico del nostro territorio come la Dieta Mediterranea. Una realtà tangibile per quanto riguarda il suo impatto sulla salute. Ci sono ricerche scientifiche evidenti che affermano che una corretta alimentazione e corretti stili di vita influenzano sensibilmente l’intero arco della nostra vita in termini di salute. Percorsi nel Gusto ci darà l’opportunità di fare un excursus su quelle che sono le regole principali per vivere una vita lunga e in salute".

"Per il secondo anno la Fondazione Ebris porta avanti un progetto importante per il territorio salernitano – ha affermato Giulio Corrivetti - nato sulla prospettiva del rapporto che c’è tra la nutrizione e la salute dell’uomo. Dopo il successo dell’anno scorso abbiamo sentito l’esigenza di ricreare un rapporto tra coloro che hanno una grande esperienza nel campo della nutrizione e nel rapporto dialettico che esiste tra produttori, mondo della ristorazione e conoscenze e saperi in termini di buona salute e corretti stili di vita. Lo scorso anno abbiamo avuto un grande riscontro anche a New York, negli Stati Uniti, anche con molti imprenditori. Avremo con noi i nostri partner del Mass General Hospital for Children col quale condividiamo tutto il posizionamento scientifico della Fondazione Ebris. Percorsi nel Gusto è l’occasione per condividere delle esperienze tra ricercatori, imprenditori del campo della nutrizione ed istituzioni apprezzando non solo i prodotti del nostro territorio ma anche le peculiarità e i valori nutrizionali eccezionali".

"Abbiamo creduto fin dal primo momento nel progetto e per questo ringrazio la Fondazione Ebris che ci ha coinvolto in questo grandissimo lavoro – ha dichiarato il Sindaco di Cetara, Della Monica - Lo scorso anno siamo stati a Boston e a Yale insieme al professor Fasano, e abbiamo avuto l’opportunità di parlare con diversi imprenditori americani molto interessanti nell’importare prodotti tipici del nostro territorio. Un’esperienza bellissima, un’occasione unica per portare anche all’estero la Dieta Mediterranea, orgoglio della nostra regione nel mondo".

"Quest’anno Percorsi nel Gusto tocca davvero le capitali della Dieta Mediterranea – ha concluso infine Valerio Calabrese, Direttore del Museo vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi - Da Pollica, Cetara, Gragnano solo per citarne alcuni. Luoghi che si fondano sul cibo. Gragnano pensiamo che fu ricostruita, dopo un terremoto, per tener conto dei venti per essiccare la pasta. Proveremo a raccontare anche ai nostri ospiti internazionali le eccellenze ma anche la grande sostenibilità e i valori salutari della Dieta Mediterranea".

Il programma

Il programma di Percorsi nel Gusto vedrà lunedì 5 giugno l’evento d’accoglienza per gli ospiti istituzionali della delegazione americana. Martedì 6 giugno si parte con la tavola rotonda d’inaugurazione dal titolo “Ancel Keys e la Dieta Mediterranea: dal Cilento uno stile di vita che parla al futuro” che si terrà presso il Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi. Secondo appuntamento mercoledì 7 giugno con la visita al Museo della Pesca e della Colatura di Cetara che ospiterà la tavola rotonda “Le filiere d’eccellenza della costa Amalfitana”. Giovedì 8 giugno è la volta del talk insieme ad enti, aziende ed istituzioni ospitati nella splendida Villa Fiorentino, a Sorrento, sede della Fondazione Sorrento. Dopo diverse visite presso laboratori artigianali e aziende del territorio, la seconda edizione di “Percorsi nel Gusto” si chiuderà negli spazi della Fondazione Ebris in via De Renzi, con il convegno finale “Impact of nutrition during the lifespan” (Impatto della nutrizione nel corso della vita) insieme agli ospiti internazionali dell’iniziativa.