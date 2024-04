Curiosità, il pizzaiolo salernitano Carmine Manzo protagonista del programma "L'ingrediente perfetto a tu per tu"

Carmine Manzo, il fondatore della catena di pizzerie Positano, si presenterà nel celebre programma televisivo di La7, "L'ingrediente perfetto a tu per tu", condotto da Mariagrazia Cucinotta, questo sabato alle 11:40. La sua storia inizia con l'apertura del primo ristorante a Battipaglia nel dicembre 2007, segnando l'inizio di un percorso culinario che ha portato alla creazione di una rete di pizzerie acclamate in tutta Italia.

Carmine Manzo

Nel giugno 2017, Carmine Manzo ha esteso la sua presenza con l'inaugurazione di Portobello ad Acciaroli, seguita dalle aperture a Capaccio nel settembre 2019, e poi a Milano in zona Carrobbio nel settembre 2021. Il suo impegno per l'innovazione e la qualità lo ha visto recentemente inaugurare un altro locale a Milano, in zona Cadorna, nell'aprile 2024 e uno a Salerno nell'ottobre 2023, nei pressi di Forte La Carnale. Oltre alle pizzerie, Carmine ha investito nella creazione di due rosticcerie, la prima a Battipaglia, poco distante dall’uscita autostradale ed una a Milano, nei pressi dell’Università Bocconi, ampliando ulteriormente l'offerta gastronomica del brand Positano con una mix tra tradizione e moderno. "La sua partecipazione a 'L'ingrediente perfetto a tu per tu' non è solo una vetrina delle sue capacità culinarie, "ma anche un'occasione per condividere la filosofia che lo ha guidato in questi anni: creare esperienze memorabili attorno al piatto iconico dell'Italia, la pizza. Ogni pizzeria della catena Positano è una testimonianza della sua dedizione per la qualità, il servizio e l'innovazione".