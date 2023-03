Anni di lotta e impegno a servizio della comunità: il "grazie" alla Protezione Civile e l'appello per le nuove leve

Trentadue volontari coordinati dal capitano Mario Sposito, a servizio della comunità. Doveroso, il plauso al Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno in occasione della giornata mondiale della Protezione Civile, a Palazzo di Città. In quell'occasione, nei giorni scorsi, sono stati consegnati attestati di merito ad uomini e donne che, con tenacia, hanno messo il loro tempo a disposizione della città, volontariamente. "In questi ultimi anni, certamente ci ha segnato l'esperienza durante l'emergenza Covid- ricorda il Capitano Sposito - I volontari sono stati preziosi in un'occasione di difficoltà estrema che ha messo tutti a dura prova e ringrazio l'assessore alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile, Claudio Tringali per aver voluto la cerimonia dedicata al loro impegno". Opportuno ricordare anche le opere extra della Protezione Civile durante il Covid, come la collaborazione con le iniziative la Spesa Sospesa e il Piatto Sospeso messe in campo dalla cooperativa Galahad, con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

Il "grazie"

Dagli sbarchi dei migranti, all'emergenza Ucraina, all'alluvione Ischia, passando per i grandi eventi popolari come San Matteo, Luci d’Artista e Capodanno in piazza: fondamentale, l'impegno profuso dalla squadra della Protezione Civile di Salerno coordinata da Sposito.

L'appello

Chiunque fosse interessato ad entrare a far parte del Nucleo, può presentare la sua candidatura compilando i moduli ad hoc presenti sul sito del Comune. "L'auspicio è che i volontari aumentino e che si insista sempre più sul fronte formazione, per fornire tutte le competenze necessarie a chi sceglie di scendere in campo per offrire il proprio servizio alla comunità", ha concluso Sposito.