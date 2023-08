Raccolta differenziata, dopo la segnalazione dei nostri lettori è stata posticipata la raccolta del vetro

Esultano, i lettori di Salernotoday, dopo che, questa mattina, gli addetti di Salerno Pulita hanno posticipato l'orario del ritiro del vetro. "Ringraziamo l'amministratore Vincenzo Bennet di Salerno Pulita che è sicuramente venuto incontro ai nostri appelli - ci scrive una cittadina che abita in via Cacciatore- Svegliarsi improvvisamente per i rumori del ritiro del vetro alle 4 del mattino, era diventato un incubo: oggi la raccolta è avvenuta più tardi, senza disturbare il sonno dei salernitani".

Soddisfatti, dunque, i cittadini che auspicano che quel rumoroso ritiro dell'alba resti solo un ricordo.