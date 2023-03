Nasce a Salerno il Progetto “FuoriGioco” per l'inclusione e l'integrazione: coinvolta la Salernitana

Nasce a Salerno il Progetto “FuoriGioco”. Giovamente e Saremo Alberi, dopo un percorso sinergico, che li ha visti protagonisti sul territorio salernitano nell’ambito socio-culturale, hanno inteso ripartire con un grande progetto basato sui valori dell’integrazione e dell’inclusione, proiettando tutte le iniziative sul tema dell’Incontro.

Sarà un lungo cammino che vedrà le due realtà pronte a condividere momenti di sensibilizzazione, iniziative formative e soprattutto la realizzazione delle manifestazioni “storiche”: “Dai un calcio per l’Autismo” e “Porto di Parole. La Bottega delle Narrazioni Differenti”. Grazie ad una vera e propria rete che coinvolge enti, istituzioni, scuole, imprenditoria e mondo dello sport è stato approntato un ricco programma di iniziative che, col titolo mutuato dal mondo calcistico “FUORIGIOCO”, mira a coinvolgere tutti su un unico tema: l’incontro autentico che mira a stravolgere il quotidiano, a rompere le sovrastrutture e che costruisce fondamenta fuori dal gioco del sistema del do ut des.

L'iniziativa

Patrocinato e sostenuto dalla Regione Campania, dal Comune di Salerno e dall’ASL Salerno, anche il calcio è parte essenziale del progetto. Da qui l’esigenza, vista la grande sensibilità, di coinvolgere sin dall’inizio l’US Salernitana 1919. Tra i “sostenitori” anche Guatemala Caffè di Salerno, che inserirà una “cialda a sorpresa” nelle sue confezioni.

Diverse, anche per contenuti, le iniziative che si svolgeranno con l’obiettivo di sviluppare un unico tema portante, l’inclusione, attraverso storie, parole, incontri, formazione, gioco e spettacolo: il 29, 30 e 31 maggio e 1 giugno “Porto di Parole. La Bottega delle Narrazioni Differenti” ed il 7 giugno allo stadio Arechi “Dai un calcio per l’autismo”, con la partita benefica tra Artisti, personaggi dello spettacolo e Vecchie Glorie della Salernitana. Il progetto sarà riassunto e raccontato in un nuovo libro, dal titolo “FuoriGioco” appunto, che toccherà i temi dell’inclusione e dell’integrazione, con protagonisti i personaggi Guglielmo e Ciccio.



Le varie manifestazioni saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa giovedì 9 marzo alle ore 10 nella Salone dei Marmi del Comune di Salerno. Interverranno: l'assessore regionale alle Politiche Sociali, Scuola e Politiche Giovanili, Lucia Fortini (in collegamento), l’assessore alle Politiche Sociali, Paola de Roberto e l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL Salerno, Giulio Corrivetti, il presidente di Giovamente Luca Goffredo, Renato De Rosa per Saremo Alberi e in collegamento Maurizio Milan, AD della US Salernitana 1919.

“FUORIGIOCO” insomma mette tutti in campo per conquistare la vittoria più importante in ogni ambito: l’abbattimento di ogni tipo di barriera, soprattutto quelle mentali, per la realizzazione di una vera inclusione, in cui tutti possano interagire, all’insegna della perfetta integrazione.