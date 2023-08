Salerno Pulita pulisce le strade del centro storico e di Matierno: è polemica social tra sindaco e alcuni cittadini

Gli operatori di Salerno Pulita proseguono nelle attività quotidiane di lavaggio ed igienizzazione in tutte le strade cittadine. Nelle ultime ore hanno effettuato degli interventi nel centro storico e nella frazione collinare di Matierno. A comunicarlo, sui social, il sindaco Vincenzo Napoli.

La polemica degli utenti

Molti utenti hanno risposto al post corredato di foto del primo cittadino sostenendo che è inutile informare la cittadinanza di attività che fanno parte dell'ordinaria manutenzione di tutte le città. Eccone solo alcuni. Annamaria scrive: "Informarci di cosa? Tutti i comuni, come minimo (e dico minimo proprio eh) Quotidianamente si occupano della pulizia delle strade (di tutte!) Questa pagina ci informa di come, il più banale dei doveri pubblici, venga appena abbozzato! Da una ditta che come abbia preso un appalto a Salerno davvero non si può comprendere!". Raffaella aggiunge: "Fate , voce del verbo fare! Non è necessario informare e soprattutto proclamare!". E Antonio incalza: "Guardate che questo è il minimo sindacale, una cosa normalissima. Non c'è motivo di pubblicarlo ai quattro venti". Mentre Manuel fa una richiesta: "Caro Sindaco, il sottopasso metro di Parco Arbostella sembra un museo d'arte moderna per la varietà, l'entità e l'anzianità dei rifiuti che vi stazionano indisturbati da tempo. Se si potesse provvedere...".

La replica

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco: "L'intento di questa pagina è quello di informare i concittadini delle attività svolte. Non mi pare che in questa e comunicazioni analoghe vi sia enfasi. Semplice e doverosa informazione".