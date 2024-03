Salerno Pulita: il centro di raccolta mobile fa tappa a via Laspro

Nuova tappa, sabato 16 Marzo per il tour di Salerno Pulita con il centro di raccolta mobile: l'appuntamento è in Via Valerio Laspro, dalle 9 alle 12:30. Come sempre, agli utenti muniti di card di Salerno Pulita o di tessera sanitaria dell’intestatario/a dell’utenza domestica Tari, saranno consegnati i sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino e le buste di plastica per i conferimenti del non differenziabile e del multimateriale (plastica, alluminio, acciaio e cartone da bevande).