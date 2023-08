Curiosità, rimosse le transenne attorno al Museo della Scuola Medica Salernitana

Transenne rimosse e seduta allungata, presso il Museo della Scuola Medica Salernitana: conclusi, infatti, i lavori alla struttura attualmente chiusa, come è noto, per i lavori di restyling.

Dove spuntava la vetrina di un negozio, ora è stato collocato il prosieguo della panca in ceramica: cresce la curiosità per la riapertura del museo di via Mercanti, con data ancora da fissare.

Foto di Antonio Capuano