Siano, volontario della Misericordia in udienza papale per la Giornata nazionale del Servizio Civile

In occasione delle celebrazioni della terza Giornata del Servizio Civile Universale dedicata al tema della pace, fissata al 15 dicembre dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un volontario in Servizio Civile della Misericordia di Siano ha avuto l’onore di partecipare all’udienza di Papa Francesco.

L'incontro con il Pontefice

L’udienza papale del 14 dicembre che si è svolta presso la Sala Nervi del Vaticano dalle ore 9.00 ha visto la partecipazione dei giovani in servizio civile, invitati dal Dipartimento per le Politiche Giovani e il Servizio Civile Universale. Francesco, volontario in Servizio Civile della Misericordia di Siano, ha risposto alla email ricevuta dal Dipartimento, candidandosi per partecipare all’udienza papale del mercoledì, rientrando tra i primi 1000 volontari accolti questa mattina da Papa Francesco in Vaticano.Queste le parole di Papa Francesco ai giovani volontari: "..saluto voi giovani volontari, qui convenuti nella Giornata nazionale del Servizio civile e li incoraggio ad essere testimoni di bontà, di tenerezza e di amore gratuito con tutti, specialmente con le persone più fragili. E voglio dire una cosa: io ho trovato tre cose molto belle nella società italiana, nella Chiesa italiana. Una di queste è il volontariato. Voi avete un volontariato forte, forte! Andate avanti con questa spiritualità del volontariato che ci fa aiutare tanti, uno con l’altro e ci unisce pure”.

Il volontariato

L’associazione Misericordia di Siano da sempre promuove l’inserimento dei giovani in progetti di servizio civile e con il prossimo bando che verrà pubblicato prossimamente dal Dipartimento ci sarà l’opportunità per dieci giovani di fare l’esperienza di Servizio Civile Universale presso la Misericordia di Siano. Un’ esperienza di volontariato unica, in ambio socio sanitario che permetterà a giovani di essere testimoni di bontà, di tenerezza e di amore gratuito con tutti.