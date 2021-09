Taekwondo, la ASD si trasferisce nella palestra del Dopolavoro Ferroviario

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La ASD è nata nel 2012 e da allora è affiliata alla F.I.TA.- FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO ed unica Federazione Italiana riconosciuta dal CONI a disciplinare la promozione, la diffusione, e la pratica sportiva ed agonistica del TAEKWONDO in Italia. Dopo circa 10 anni presente nello storico Stadio Donato Vestuti, quest'anno svolge la sua attività di promozione e pratica sportiva ed agonistica del TAEKWONDO per bambini, ragazzi ed adulti anche presso la palestra del Dopolavoro Ferroviario (DLF Salerno) in via Dalmazia n.14, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:30 alle 21:30.

Nonostante la sua "giovane età" la nostra Associazione Sportiva vanta tra i suoi atleti 2 Campioni Italiani di Combattimento, uno dei quali selezionato dalla Squadra Nazionale Italiana di TAEKWONDO, e numerosi Campioni Regionali ed Interregionali ed anche vincitori di prestigiosi Tornei Internazionali. I nostri atleti che si sono particolarmente distinti nelle competizioni nazionali ed internazionali sono: SIMONE LUIGI CALOIERO, vincitore di numerosi titoli di Campione Regionale ed Interregionale, Campione Italiano ed Atleta della Nazionale Italiana di TAEKWONDO, e vincitore di prestigiosi Tornei Internazionali come il "Paris Open G1" valevole per le qualificazioni olimpiche; LORENZO GAETANO ZAGARIA, anche egli vincitore di numerosi titoli di Campione Regionale ed Interregionale, Campione Italiano, e vincitore di prestigiosi Tornei Internazionali; ALEXANDER BONACCORSI, AZIZ ANNUNZIATO e SAMUEL BELTRAME, tutti e tre più volte Campioni Regionali ed Interregionali; Ultima ma non ultima MARLENA APRE, anche lei più volte Campionessa Regionale ed Interregionale, uno Sport quindi dove anche le ragazze, le donne dicono la propria !!! Grazie a questi numerosi risultati agonistici i nostri atleti LORENZO GAETANO ZAGARIA e SIMONE LUIGI CALOIERO sono stati premiati dal CONI di Salerno prima e dall'Associazione Nazionale Atleti Azzurri ed Olimpici d'Italia poi come "Speranza Azzurra". Oltre tutto ciò la nostra ASD si occupa di promozione e diffusione del TAEKWONDO anche tra i "ceti meno abbienti" per far sì che più persone pratichino sport e conoscano varie tipologie di discipline sportive. Per qualunque altro tipo di informazione riguardante la nostra ASD, i nostri Atleti, le nostre attività o il nostro Direttore Tecnico, siamo a vostra disposizione, potete contattarci attraverso la mail o gli account Facebook della nostra ASD o quella del nostro D.T. il M°FRANCESCO ROCCIOLA.