Emergenza Neve: Caggiano sotto i riflettori del Tg2, diventa social intanto l'immagine della Certosa di Padula imbiancata

Riflettori del Tg2 puntati su Caggiano: doppio servizio di risonanza nazionale per la cittadina del salernitano, domenica sera e questa mattina. Caggiano imbiancata che sembra venuta fuori "da un presepe", come notato dal giornalista Rai Vincenzo Frenda, infatti, è stata tra le protagoniste del tg per l'emergenza neve e i disagi fronteggiati. In particolare, il servizio tv ha raccontato il salvataggio dell'anziano condotto in ospedale grazie all'intervento della protezione civile che ha scortato l'ambulanza lungo le strade ghiacciate, fino in ospedale, qualche sera fa. Intanto, oggi, in via precauzionale, il sindaco Modesto Lamattina ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a causa delle condizioni meteo avverse con le precipitazioni nevose.



Accanto ai disagi, tuttavia, non sono mancate le suggestioni: Caggiano come Montesano sulla Marcellana e la Certosa di Padula tinta di bianco, infatti, hanno incantato grandi e piccini. Questi ultimi, muniti di slittino, hanno potuto godere di una domenica sulla neve da ricordare.

Foto Fb di Laura Arato