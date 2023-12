Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continua la sua ascesa il Tirreno Jazz by Giffoni Jazz Festival che torna nella sua versione "invernale" - dal 22 dicembre al 3 gennaio - e raggiunge il traguardo della quinta edizione. Il festival è organizzato dall'Associazione DeArt Progetti, direzione artistica di Annamaria Fortuna, con il sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano, del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano con il partenariato di Upselling Tourism, Sofy Music e dell’associazione Sophia. Il TIRRENO JAZZ 2023 by Giffoni Jazz Festival è un evento interamente dedicato alla cultura e al linguaggio jazz, alla tradizione e ai nuovi linguaggi riguardanti la musica elettronica, alle contaminazioni. Un Festival musicale ricco di concerti, jam session, masterclass, laboratori didattici, approfondimenti con momenti creativi e ricreativi, il cui obiettivo è favorire la formazione di giovani artisti, ospitando musicisti di fama internazionale con progetti culturali d’alto calibro. Nelle precedenti edizioni, tra gli oltre cento musicisti che si sono esibiti, spiccano artisti di livello internazionale come lo statunitense Richard Bona (Joe Zawinul, Mike Stern, George Benson, Branford Marsalis, Chaka Khan, Bobby McFerrin, Steve Gadd, PatMetheny Group), il contrabbassista israeliano Avishai Cohen (Chick Corea e Claudia Acuña), il sassofonista romano Stefano di Battista e il bandleader e chitarrista-producer barese Nicola Conte. Per questa quinta edizione il ricco cartellone prevede cinque appuntamenti, laboratori didattici e masterclass per basso, batteria, pianoforte, voce. I protagonisti dei momenti live saranno SERENA BRANCALE 4et “Je So Accussì”, Tijuca 4et (Brazilian jazz) ,Casanova Swing Band, 6 in jazz (tributo a Battisti), Pietro Condorelli trio. QUESTO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 22 Dicembre 2023 | ore 19.00 | STAZIONE MARITTIMA DI SALERNO Tijuca 4et (Brazilian jazz) 25 Dicembre 2023 | ore 20.00 | Stazione Marittima Casanova Swing Band 29 Dicembre | ore 20.30 | MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO PONTECAGNANO SERENA BRANCALE 4et “Je So Accussì” 2 Gennaio | ore 21.00 | Stazione Marittima di Salerno 6 in jazz (tributo a Battisti) 3 Gennaio | ore 21.00 | Bar Capri Battipaglia Pietro Condorelli trio contatti ufficiali https://deartprogetti.it/jazz-festival/ +39 328 941 5400 https://www.facebook.com/TirrenoJazzFestival https://www.instagram.com/tirrenojazzfestival/ email: tirrenojazz@deartprogetti.it