Sport e integrazione: al centro Ro.Do.Pa. parte il torneo di calcetto

Al via, il torneo di calcetto del centro di accoglienza per i migranti, Ro.Do.Pa. di Battipaglia: oggi, infatti, il calcio d'inizio per l'iniziativa che si concluderà il 1° marzo.

Il ricordo

Promuovere, attraverso lo sport, l'integrazione e la multiculturalità: questo l'intento del torneo che vedrà sfidarsi in campo i ragazzi del Ro.Do.Pa. e quelli della comunità Obiettivo Futuro di Battipaglia. Entusiasta, tra gli altri, Lamin Ceesay, operatore del Ro.Do.Pa. impegnato nell'organizzazione del torneo ispirato all'iniziativa promossa anni fa dal compianto direttore delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Rosario Caliulo. Proprio oggi, 24 febbraio, Caliulo, alias "il boss buono", avrebbe festeggiato il suo compleanno: il suo ricordo resta indelebile nel cuore di innumerevoli migranti e di altrettanti italiani supportati tenacemente dall'insostituibile direttore.