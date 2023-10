“Destinazione Salerno”, boom di presenze al TTG Rimini: si prolungano la stagione crocierista e le Vie del Mare

Una destinazione turistica ormai sempre più consolidata e al centro delle principali rotte dei flussi di visitatori: Salerno, le sue bellezze, il suo patrimonio artistico-culturale, la ricchezza del suo territorio circostante rappresentano una realtà riconosciuta e di assoluta eccellenza nel panorama turistico nazionale ed internazionale. Lo conferma il successo della consueta partecipazione del Comune di Salerno al TTG Travel Experience, la Fiera internazionale del turismo in corso a Rimini. L'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro Ferrara, è presente alla manifestazione con uno stand, all'interno del quale, oltre alla consueta presenza degli operatori turistici e culturali del territorio, è ospite anche il Comune di Vietri sul Mare, nell'ottica di una più ampia promozione territoriale.

E a confermarlo sono anche i dati emersi nel corso della conferenza stampa "Salerno-Vietri sul Mare: Crocevia di Bellezze", in particolare quelli relativi alla stagione crocieristica e al transito di turisti al molo Masuccio Salernitano da e per la Costiera Amalfitana. Sono stati oltre 1 milione e mezzo i visitatori da ogni parte del mondo ad utilizzare le Vie del Mare presso l'attracco salernitano in direzione della "Divina". E i collegamenti saranno aperti ancora nei mesi di novembre e dicembre. Si prolungherà inoltre la stagione crocieristica con l'arrivo di navi il 10, 17, 24 e 30 dicembre, con una permanenza in città di 12 ore che consentirà ai turisti di godere, oltre che delle bellezze del territorio, anche della magia delle Luci d'Artista. Ad "attendere" i tanti turisti ed i cittadini salernitani, anche nei prossimi mesi, un ricco calendario di eventi in programma da fine 2023 e per l'intero arco dell'anno 2024, a partire dalla ormai prossima rinnovata edizione di Luci d'Artista che prenderà il via il prossimo 24 novembre per concludersi il 21 gennaio. Particolarmente soddisfatto anche il presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi: “Siamo soddisfatti per il grande interesse di tour operator italiani ed esteri per l’intera provincia di Salerno, registrato nella sessantesima edizione del TTG in corso di svolgimento a Rimini. Grande attesa suscita l’auspicata apertura dell’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano che è, in queste ore, al centro delle discussioni dei buyer per la programmazione dell’Estate 2025. Chiediamo, per questo, l’immediato varo di un piano di promozione turistica provinciale di medio termine, che sostenga e valorizzi lo sviluppo infrastrutturale aeroportuale. In particolare, proponiamo alla Camera di Commercio di Salerno di accompagnare tutte le prossime fiere turistiche nazionali ed internazionali con campagne pubblicitarie ed eventi informativi “fuori salone”, che favoriscano l’interesse dei principali tour operator nazionali ed internazionali verso la provincia di Salerno ed offrano, agli addetti ai lavori, dati operativi sull’attivazione dei voli. Esprimiamo, infine, soddisfazione che, in accoglimento delle nostre istanze, la prossima edizione delle Luci d’Artista di Salerno preveda un ampio periodo di operatività e si arricchisca di nuove installazioni, circostanze entrambe estremamente apprezzate da tutte le agenzie di viaggio che hanno fatto visita allo stand del Comune di Salerno”.