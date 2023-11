Un bassorilievo per ricordare Italo Rocco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un bassorilievo dedicato a Italo Rocco, umanista e poeta, sarà apposto domani mattina, giovedì 9 novembre, presso l'Istituto comprensivo Costabile Carducci di via Fratelli Arenella, a Capaccio Capoluogo. Il bassorilievo, realizzato dall'artista Giancarlo Pignataro, rappresenta l'immagine del professore e i versi di una poesia dedicata ai giovani. La cerimonia è fissata per le ore 10.30. Oltre al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, interverranno: Giovanna Tufarelli, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Costabile Carducci; Vincenzo Patella, presidente della Proloco Silarus Paestum Porta del Cilento; il professore Mario Mello. Alcune poesie di Italo Rocco saranno declamate dall’attore Antonio Spagnuolo. Modera il giornalista Piero Rocco, figlio di Italo.

Italo Rocco nasce a Ottati nel 1912 per poi trasferirsi a Battipaglia. Con la ricostruzione si interessa di politica e diventa il primo segretario della sezione battipagliese della Democrazia Cristiana. Scrive per “Il Popolo”, “Il Giornale d’Italia” e successivamente “Il Quotidiano”. Docente di lettere, ha insegnato, tra l'altro, alla scuola Torquato Tasso di Salerno. È stato anche presidente della Giunta diocesana di Azione Cattolica. La sua attività lo ha portato anche a Capaccio Paestum. Durante la presidenza delle scuole medie di Capaccio e Trentinara, con l’amico Domenico Ciccarelli, dà vita alla rivista letteraria dal nome latino del fiume Sele: “Silarus”. Rocco è stato vincitore di premi nazionali di poesia e le sue liriche sono tradotte in lingua greca, inglese, francese, tedesca, rumena, portoghese e turca. La produzione letteraria di Italo Rocco è stata oggetto di diverse tesi di laurea, con particolare attenzione dedicatagli presso l’Università degli Studi di Salerno.