"Pisano-Facci-Strada": in vendita i biglietti per la partita vecchie glorie-cantanti

Il 19 giugno, compleanno numero 103 della Bersagliera, è una data scolpita nel cuore di tutti i tifosi della Salernitana. Re Artù Di Napoli, che è legatissimo a Salerno e alla casacca granata, ha deciso di contribuire all'evento calcistico (nostalgico e di revival) che animerà i gradoni e il terreno di gioco dello stadio Arechi. Appuntamento in via Allende, dalle ore 20.30, per il fischio d'inizio della partita che metterà di fronte vecchie glorie della Salernitana e nazionale cantanti.

Cresce l'attesa

Saranno aperti al pubblico i settori curva Sud e tribuna e la vendita dei biglietti, in programma dall'8 giugno, proseguirà fino ad esaurimento scorte. Nelle ricevitorie TicketOne, ecco i prezzi: 3 euro per la curva Sud, 5 euro tribuna azzurra, 7 euro tribuna verde, 10 euro rossa. Conferenza di presentazione dopodomani alle ore 11 a Palazzo di Città.