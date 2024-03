Sospiro di sollievo per Gyomber: la coscia è ok, giocherà contro Haaland in Nazionale

Sospiro di sollievo per Norbert Gyomber, lo stopper della Salernitana. Era uscito anzitempo dalla prima partita disputata dalla Slovacchia ma aveva chiesto il cambio solo per stanchezza. Il Ct Calzona, che è pure allenatore del Napoli, non lo ha menzionato tra i giocatori in bilico per la prossima sfida alla Norvegia e ha fatto riferimento solo al veronese Suslov.

Lo scenario

Dunque Gyomber ha smaltito stanchezza e appesantimento alla coscia. Sarà a disposizione per la sfida che la Slovacchia giocherà ad Oslo contro la Norvegia. sfiderà Haaland. Poi ritornerà a Salerno, in tempo utile per aggregarsi ai granata e mettersi a disposizione di Colantuono che potrà utilizzarlo lunedì in Albis allo stadio Dall'Ara contro il lanciatissimo Bologna di Motta, in corsa per un posto inm Champions League. E' assai probabile che l'allenatore della Salernitana possa utilizzarlo in coppia con Pirola. In queste ultime nove partite, la Salernitana chiede a Colantuono una valutazione attenta e scrupolosa della rosa per capire da chi il club potrà ripartire nel prossimo campionato di Serie B, al netto delle cessioni. Gyomber, in ragione della sua lunga militanza in maglia granata, potrebbe diventare non solo chioccia del nuovo gruppo ma anche calciatore bandiera, uno dei due previsti dal regolamento e che potranno essere aggiunti ai 18 over.