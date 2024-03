Il portafoglio dell'investitore per la ripartenza granata: Iervolino versa 12 milioni

Il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, fa fronte al piano di rilancio e ripartenza del club. E' pronto a versare nelle casse sociali 12 milioni di euro, un importo che consentirà di concludere non solo e non tanto la stagione in corso, ma soprattutto creare una base solida per l'inizio della prossima. Il portafoglio dell'investitore ma anche la necessità di concludere bene alcune cessioni. Il patron è sempre piùà convinto che il bandolo della matassa sia la vendita del cartellino di Dia, ieri titolare con la sua Nazionale. La cessione dell'attaccante e anche l'alleggerimento del monte stipendi consentirebbe al club di ripartire di slancio, effettuare anche operazioni di patrimonializzazione (l'acquisto del centro sportivo) e prepararsi al ritorno in massima serie con maggiori certezze.

Lo scenario

Nel frattempo a Roma - scrive Il Mattino - si è svolto il CdA della Salernitana a Roma. Sul tavolo, non solo l'approvazione dei conti semestrali, ma anche la ricapitalizzazione: Iervolino pronto a versare 12 milioni di euro per garantire il mercato di giugno. E' un atto propedeutico all'inizio della prossima stagione ma anche necessario e dovuto, per rientrare nei parametri imposti dall'indice di liquidità e prepararsi, dunque, con serenità all'inizio della prossimo campionato.