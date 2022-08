Maggiore firma e si prepara al debutto con l'Udinese: la Salernitana ha il suo nuovo centrocampista

Dopo Candreva, Bronn e Vilhena, ecco Giulio Maggiore, il centrocampista ed ex capitano dello Spezia: la Salernitana sprinta sul mercato, cambia volto e cambia passo, riscalda il cuore dei tifosi e guarda a testa alta campionato e classifica di Serie A, pronta a giocarsela da squadra competitiva e attrezzata, come aveva desiderato e auspicato il proprio allenatore, Davide Nicola.

La trattativa

E' stata estenuante, accelerazioni e frenate legate soprattutto alla parcella per i procuratori. Maggiore si è accordato per quattro anni con il cavalluccio marino, scadenza di contratto 2026 e guadagnerà quasi un milione di euro (parte fissa) a stagione. La Salernitana non è riuscita a tesserarlo entro le ore 12 di sabato 13 agosto, che era la condizione per farlo già scendere in campo contro la Roma. Potrà invece essere della partita allo stadio Dacia Arena di Udine.