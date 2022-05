Pranzo, torta 7% e Ribéry in bicicletta: show granata al ristorante Porca Vacca

Pranzo, brindisi e torta celebrativa: la Salernitana si è radunata al ristorante Porca Vacca e ha festeggiato (squadra, staff tecnico) la salvezza in Serie A.

La sorpresa

Ormai è un numero cult, fa parte della leggenda, insieme alla salvezza: il 7%, nato per sfida contro i detrattori, è diventato il simbolo della rinascita della Bersagliera. Così la torta è stata confezionata a tema: "7%, tenetevi il resto...".

Il ciclista

In attesa di prossime sorprese, i curiosi che hanno atteso la squadra all'esterno del locale gestito da Enzo Bove hanno anche immortalato Franck Ribéry nella inedita veste di ciclista. In sella ad una bicicletta, il giocatore si è esibito in una breve passeggiata, conclusa con slalom.