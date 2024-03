Colpo di scena Cavese, con la Nuova Florida arriva il ko: tonfo al Lamberti per la capolista

La Cavese crolla allo stadio Lamberti, blitz della Nuova Florida che a sorpresa si prende tre punti importanti per l’obiettivo salvezza. La squadra di Raffaele Di Napoli incappa nella quarta sconfitta in campionato.

La cronaca si apre subito con un’occasione per Troest: il difensore, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, manda fuori. Sul capovolgimento di fronte incornata di Limongelli da due passi e sfera che finisce sul fondo. Passano due minuti e Urso, dopo aver ricevuto da Fraraccio, chiama in causa Giordani. Buona intensità dei biancoblù che, tuttavia, perdono Zenelaj per infortunio. La capolista resta in attacco e all’11’ costruisce una nuova azione pericolosa che si chiude con una botta di Foggia, Bruno si immola. Gli ospiti rispondono con due giocate dello stesso difensore da palla inattiva. Al 16’ Boffelli deve opporsi ancora agli avversari, ma al 27’ deve arrendersi all’iniziativa vincente di Van Rijswijk. La reazione della Cavese porta la firma di Foggia al 32’ con una deviazione aerea neutralizzata da Giordani, l’attaccante ci riprova tre minuti dopo ma non inquadra. Gli aquilotti vanno a caccia del pareggio prima dell’intervallo, la Nuova Florida regge e chiude in vantaggio la prima frazione.

In avvio di ripresa mister Di Napoli si gioca le carte Antonelli, Di Piazza e Sette. Al 58’ gli aquilotti trovano l’1-1 con Troest: il centrale si fa trovare pronto sugli sviluppi di una palla inattiva e fulmina Giordani. L’entusiasmo blufoncè dura pochissimo perché Negro riporta avanti i suoi. La prima della classe accusa il colpo e i biancorossi ne approfittano per calare il tris, Chang Sang concretizza una manovra perfetta e batte Boffelli: 1-3 al Lamberti. Lo staff tecnico decide di dare nuove energie al reparto offensivo e al 66’ inserisce Gueye per Addessi. Con il quinto cambio, la Cavese non ha più slot a disposizione: al 77’ Magri si fa male, il finale di gara si fa ancora più complicato per i metelliani. Soltanto allo scadere Di Piazza accorcia (2-3), dopo sette minuti di recupero va in archivio la sfida.