Nocerina a Cassino per il riscatto

La Nocerina deve immediatamente riscattare il rovescio interno contro la Romana. E dovrà farlo sul campo del Cassino che, per quanto abbia il secondo peggior attacco del girone con sole undici reti messe a segno, ha anche la miglior difesa con sole 6 reti incassate. Terzo posto con 20 punti frutto di 6 vittorie e due pareggi. Quattro le sconfitte subite dai laziali che hanno confermato in panchina Imperio Carcione per la terza stagione di fila. Tra le mura amiche, sinora, tre vittorie e due sconfitte per sette reti messe a segno e quattro subite. Cannonieri della squadra sono il centrocampista Cavaliere e l’attaccante Ingretolli a quota due reti. Un gol a testa per i difensori Maciariello e Mileto, per i centrocampisti Darboe, Lucchese, Magliocchetti e Mazzaroppi e per l’attaccante Bianchi.

Il Cassino ha sostanzialmente confermato l’intelaiatura di base dello scorso campionato. Un mix di esperienza e gioventù costituito dalle conferme di Cocorocchio in difesa; Cavaliere, Darboe, Lucchese, Mazzaroppi e Raucci in mediana e Ingretolli in avanti. Tra i volti nuovi, invece, Cavaiola dall’Ilvamaddalena, Lazazzera dal Montespaccato, e Mileto dalla Palmese in difesa; Magliocchetti dagli australiani dell’Adelaide e Mele dal Gladiator a centrocampo; Tortolano dal Trastevere in attacco.

Nei recenti precedenti tra le due squadre in terra laziale, vittoria per 2-1 dei “molossi” in Serie C2 edizione 2006/2007 con doppietta di Falomi per gli ospiti e gol della bandiera di Gatti per i padroni di casa; due pari in Serie D 2020/2021 con vantaggio locale di Orlando, Morero e Diakite a ribaltare momentaneamente il risultato per i rossoneri e Lucchese a siglare il gol del pareggio finale per i laziali.

Arbitro dell’incontro sarà Stefano Calzolari di Albenga. Calcio d’inizio domani alle 14:30.

Di seguito l’attuale rosa del Cassino. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla dodicesima giornata.

CASSINO – Allenatore: Imperio Carcione

PORTIERI

Matteo Imbastaro (Proveniente dal Trastevere – 2005) (3/-1)

Giovanni Stellato (Proveniente dal Frosinone – 2005) (9/-5)



DIFENSORI

Domenico Cavaiola (Proveniente dall’Ilvamaddalena – 2004) (12/0)

Matteo Cocorocchio (Confermato – 2001) (11/0)

Domenico De Gregorio (Proveniente dal Roma City – 2005) (0/0)

Alessio Lazazzera (Proveniente dal Montespaccato – 1996) (8/0)

Luca Maciariello (Confermato – 2003) (12/1)

Israel Malundu (Proveniente dal Città dei Sassi – 2004) (0/0)

Francesco Mileto (Proveniente dalla Palmese – 1995) (11/1)

Giacomo Sinopoli (Proveniente dal Latina – 2005) (0/0)



CENTROCAMPISTI

Lorenzo Cavaliere (Confermato – 2000) (11/2)

Kawsu Darboe (Confermato – 1997) (12/1)

Francesco Evangelista (Confermato – 2004) (5/0)

Luigi Lucchese (Confermato – 1988) (5/1)

Matteo Magliocchetti (Proveniente dall’Adelaide – 1998) (10/1)

Stefano Mazzaroppi (Confermato – 2003) (12/1)

Francesco Mele (Proveniente dal Gladiator – 1998) (11/0)

Vincenzo Raucci (Confermato – 2004) (12/0)



ATTACCANTI

Luigi Bianchi (Confermato – 2005) (10/1)

Cristiano Ingretolli (Confermato – 1994) (12/2)

Emiliano Tortolano (Proveniente dal Trastevere – 1990) (10/0)

Fabiano Tullio (Proveniente dal Sora – 2006) (6/0)