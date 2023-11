Scontro al vertice per la Cavese contro il Sarrabus

Scontro al vertice domani alle 14:00 al Simonetta Lamberti dove la capolista Cavese se la vedrà con la Sarrabus, seconda forza del torneo distante tre punti dai blufoncé. I sardi, allenati da Francesco Loi che siede in panchina dal 2018, hanno 25 punti in classifica frutto di sette vittorie e quattro pareggi. Una sola la sconfitta subita sino ad oggi per ventisei gol fatti (miglior attacco del girone) e diciassette subiti. La squadra della Costa Orientale Sarda, in trasferta, ha finora vinto due incontri, pareggiato in altrettante circostanze e perso l’unica gara nel corso del campionato segnando nove reti e subendone otto. Il club dell’Ogliastra è in striscia positiva dalla terza giornata. Cannonieri della squadra sono gli attaccanti Aloia e Nurchi con 6 gol a testa. A seguire il centrocampista Ladu a quattro centri, l’attaccante Loi a tre, Cogotti, altro attaccante, e il centrocampista Demontis a due. Un gol ciascuno per i centrocampisti Cossu e Floris e per l’attaccante Gomez.

Arbitro dell’incontro sarà Andrea Bortoussi di Nichelino.