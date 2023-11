San Marzano contro Flaminia per interrompere la pareggite

Il San Marzano affetto da “pareggite” (cinque gare di fila terminate col segno X) dovrà cercare di raccogliere i tre punti domani alle 14:30, tra le mura amiche, contro il Flaminia Civita Castellana.



L’avversario è tuttavia ostico e la contesa ha tutti i tratti della sfida salvezza per due compagini attualmente appaiate a quota quattordici punti, appena un punto fuori dalla zona play-out. I laziali di mister Nofri Onofri hanno finora vinto tre incontri, pareggiato in cinque occasioni e perso quattro gare per un totale di tredici gol messi a segno e diciassette incassati. Fuori casa, sinora, due pareggi e tre sconfitte per 6 gol realizzati e il doppio subiti. Cannonieri della squadra sono gli attaccanti De Censo e Sirbu con tre centri ciascuno. A seguire il compagno di reparto Lorusso e il difensore Fumanti a quota due. Un gol a testa per i difensori Celentano e Massaccesi.Arbitro dell’incontro sarà Alessandro Gervasi di Cosenza.