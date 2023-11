La Gelbison ospita il Rotonda per proseguire la striscia positiva

Proseguire la striscia positiva cercando di raccogliere l’intera posta in palio domani alle 14:30 contro il Rotonda. Questo l’obiettivo della Gelbison che ospiterà un avversario di centro classifica. I lucani hanno 16 punti frutto di quattro vittorie e quattro pareggi. Quattro anche le sconfitte subite per un totale di quattordici reti realizzate e quindici subite. In trasferta, finora, due vittorie, tre pareggi e una sconfitta per otto gol messi a segno e sette incassati. I lucani di mister Giuseppe Pagana provengono da due successi di fila che hanno interrotto un digiuno iniziato alla terza di campionato dopo aver vinto le prime due gare nel torneo. Cannoniere della squadra, decisamente ricca di stranieri, è l’attaccante Fernandez con 6 reti. A seguire il centrocampista Cajazzo a quota quattro. Un gol ciascuno per il difensore Callegari e per i centrocampisti Barile e Cozza.



Nell’ultimo precedente tra le due squadre, in Serie D edizione 2020/2021, fu decisivo il gol di Mesina per la Gelbison.Arbitro dell’incontro sarà Sebastian Petrov di Roma 1.