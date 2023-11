Paganese a caccia del bis di successi contro un'altra pugliese: il Martina

La Paganese finalmente vittoriosa a Gravina dopo un digiuno che durava da cinque turni in campionato, ospiterà domani alle 14:30 al Marcello Torre il Martina, un avversario che ha tre punti in più dei salernitani, 20, e che condivide l’ultima piazza utile in zona play-off assieme a Fidelis Andria e Fasano. Cinque vittorie, cinque pareggi e due sconfitte per diciotto gol fatti e tredici subiti, sono i numeri sinora messi insieme dai martinesi che, in trasferta, hanno vinto finora due incontri, pareggiato in due circostanze e perso due volte per nove gol messi a segno e otto incassati. Cannoniere della squadra è l’attaccante Palermo con 6 centri. A seguire i centrocampisti Ganfornina a quota quattro e Langone a quota due. Un gol a testa per i difensori Silletti e Tuccitto, il centrocampista Virgilio, gli attaccanti Ancora (passato in settimana al Manduria), Ievolella e Maffei.

Il Martina, alla sua seconda stagione in Serie D, ha confermato Massimo Pizzulli in panchina e riparte con un progetto che punta prevalentemente sui giovani a cui affiancare elementi di esperienza in modo mirato. Confermato lo zoccolo duro della passata stagione composto dal portiere Figliola; dai difensori Dieng, Mancini, Tuccitto e Perrini; dal centrocampista Langone e da capitan Ancora e Pinto in attacco, sono arrivati, tra gli altri, tre under ex Primavera del Foggia quali Pirrò tra i pali, Della Corte in difesa e Virgilio in mediana. I “colpi” sono stati quelli dell’arrivo di Sicurella a centrocampo, reduce da una stagione con le casacche del Nuova Florida e della Paganese; di Rizzo e Silletti in difesa arrivati rispettivamente da Casarano e Bitonto; di Baglione a centrocampo dalla Sancataldese e di Maffei in attacco dal Bitonto. Nel reparto avanzato spiccano Palermo dalla Villacidrese e Bonanno, appena arrivato dal Lamezia.

Nei recenti precedenti tra le due squadre, 0-0 in Serie C edizione 2014/2015 e 3-1 per la Paganese nella stagione successiva con due rigori di Caccavallo e una rete di Palmiero che ribaltarono l’iniziale vantaggio dei pugliesi a firma di Ciotola.

Arbitro dell’incontro sarà Filippo Balducci di Empoli.

Di seguito l’attuale rosa del Martina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla dodicesima giornata.

MARTINA – Allenatore: Massimo Pizzulli

PORTIERI

1 - Antonio Figliola (Confermato – 1999) (11/-12)

12 - Francesco Lotito (Confermato – 2005) (0/0)

22 - Giuseppe Pirrò (Proveniente dal Foggia – 2005) (1/-0)



DIFENSORI

2 - Francesco Della Corte (Proveniente dal Foggia – 2005) (0/0)

15 - Alex Dieng (Confermato – 2002) (3/0)

29 - Angelo Mancini (Confermato – 2003) (11/0)

3 - Vilson Nikolli (Confermato – 2004) (3/0)

6 - Davide Perrini (Confermato – 2002) (1/0)

5 - Gianmarco Rizzo (Proveniente dal Casarano – 1994) (10/0)

18 - Enrico Silletti (Proveniente dal Bitonto – 1997) (10/1)

21 - Francesco Tuccitto (Confermato – 2004) (11/1)



CENTROCAMPISTI

25 – Mattia Albanese (Cresciuto nella società – 2005) (5/0)

8 - Sandro Baglione (Proveniente dalla Sancataldese – 1992) (6/0)

7 - Fran Ganfornina (Proveniente dall’Ugento – 1996) (11/4)

19 - Aboubacar Langone (Confermato – 2000) (8/2)

16 - Giuseppe Sicurella (Proveniente dalla Paganese – 1994) (6/0)

17 - Paolo Virgilio (Proveniente dal Foggia – 2005) (11/1)



ATTACCANTI

Tommaso Bonanno (Proveniente dal Lamezia – 1995) (0/0)

30 - Lorenzo Ievolella (Confermato – 2004) (10/1)

10 - Claudio Maffei (Proveniente dal Bitonto – 1999) (7/1)

9 - Ryduan Palermo (Proveniente dalla Villacidrese – 1996) (11/6)

23 - Nicola Pinto (Confermato – 2000) (11/0)

77 - Gabriele Vaticinio (Confermato – 2005) (6/0)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

11 - Cristiano Ancora (A) (Confermato e poi ceduto al Manduria – 1985) (10/1)