Mission impossible per la Polisportiva Santa Maria contro l'Altamura

Mission impossible per che Polisportiva Santa Maria, ridimensionata dal sonoro 5-0 contro la Fidelis Andria che ha interrotto il cammino positivo fatto dalle precedenti tre vittorie di fila. Domani alle 14:30 al “Carrano” arriverà infatti la capolista Team Altamura. Ma “Davide contro Golia” insegna che tutto può succedere.

I numeri dei pugliesi parlano chiaro: primo posto, 20 punti in classifica, 6 vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte (di fila peraltro) per quindici gol messi a segno e sette incassati che fanno di quella altamurana la seconda meno perforata del girone dopo quella del Barletta. Fuori casa, finora, due vittorie, due pareggi e una sconfitta per sette reti messe a segno e quattro subite. La coppia gol Lattanzio-Loiodice ha messo sinora a segno otto gol, equamente distribuite tra i due. Due reti per il centrocampista Bolognese. Una a testa per i difensori Bertolo ed Errico e per gli attaccanti Molinaro e Scardina.

I biancorossi, che hanno affidato la panchina all’esperto Domenico Giacomarro, hanno indubbiamente costruito una rosa di categoria. Al nucleo di base costituito dai confermati Bertolo, Cascella, Errico e Mattera in difesa; Bolognese e Dipinto in mediana e Molinaro in attacco, si sono aggiunti non pochi volti nuovi, alcuni dei quali under provenienti da squadre dove sono stati titolari nella passata stagione: è il caso dei centrocampisti D’Innocenzo dal Chieti, Grande dal Lavello, Maccioni dal Barletta. Né sono mancati gli arrivi di elementi di categoria come Petta in difesa dal Barletta, Kharmoud dal Gravina e Logoluso dal Potenza a centrocampo; il tandem Lattanzio-Loiodice dal Barletta, D’Angelo dal Picerno e Scardina dal Fiorenzuola in attacco. Insomma: una squadra apparentemente senza punti deboli che, nei giorni scorsi, si è ulteriormente rinforzata nel reparto avanzato con l’arrivo di Saraniti, appena svincolatosi dal Lamezia.

Arbitro dell’incontro sarà Stefano Calzolari di Albenga.

Di seguito l’attuale rosa del Team Altamura. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla decima giornata.

TEAM ALTAMURA – Allenatore: Domenico Giacomarro

PORTIERI

Giuseppe Cervellera (Proveniente dal Sorrento – 2004) (0/-0)

Joao Fernandes (Provenienza sconosciuta – 2005) (8/-5)

Michele Siressi (Confermato – 2004) (0/-0)

Alberto Spina (Confermato – 2003) (0/-0)



DIFENSORI

Francesco Bertolo (Confermato – 1991) (8/1)

Renato Cascella (Confermato – 2004) (6/0)

Silvio Colella (Confermato – 2002) (1/0)

Giovanni Errico (Confermato – 2000) (5/1)

Lorenzo Mariano (Proveniente dal Lecce – 2005) (0/0)

Giuseppe Mattera (Confermato – 1983) (3/0)

Giuseppe Parisi (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2005) (1/0)

Andrea Petta (Proveniente dal Barletta – 1992) (7/0)



CENTROCAMPISTI

Simone Bolognese (Confermato – 1999) (8/2)

Giovanni Cutrona (Proveniente dalla Sancataldese – 2004) (0/0)

Francesco D’Innocenzo (Proveniente dal Chieti – 2004) (7/0)

Nicola Dipinto (Confermato – 2002) (8/0)

Michele Grande (Proveniente dal Lavello – 2003) (8/0)

Anas Kharmoud (Proveniente dal Gravina – 2000) (7/0)

Gaetano Logoluso (Proveniente dal Potenza – 1997) (5/0)

Matteo Maccioni (Proveniente dal Barletta – 2004) (8/0)

Noah Mayr (Proveniente dal Sudtirol – 2004) (0/0)



ATTACCANTI

Giuseppe Battimelli (Proveniente dal Foggia – 2005) (3/0)

Alessandro Bersaglia (Proveniente dalla Viterbese – 2004) (2/0)

Massimo D’Angelo (Proveniente dal Picerno – 1990) (2/0)

Carlo Esposito (Proveniente dalla Salernitana – 2005) (1/0)

Riccardo Lattanzio (Proveniente dal Barletta – 1989) (8/3)

Nicola Loiodice (Proveniente dal Barletta – 1992) (8/4)

Salvatore Molinaro (Confermato – 1998) (6/1)

Andrea Saraniti (Proveniente dal Lamezia – 1988) (0/0)

Filippo Scardina (Proveniente dal Fiorenzuola – 1992) (4/0)

Alessandro Tataru (Proveniente dal Monopoli – 2004) (2/0)