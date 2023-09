Trasferta tosta per la Gelbison in quel di Altamura

Prima di campionato decisamente tosta per la Gelbison che, domani alle 16, farà visita al Team Altamura al “Tonino D’Angelo” della città in provincia di Bari.

I biancorossi, che hanno affidato la panchina all’esperto Domenico Giacomarro, hanno indubbiamente costruito una rosa in grado di centrare agevolmente e quantomeno la zona play-off. Al nucleo di base costituito dai confermati Spina tra i pali, Bertolo, Cascella, Colella, Errico e Mattera in difesa; Bolognese e Dipinto in mediana e Molinaro in attacco, si sono aggiunti non pochi volti nuovi, alcuni dei quali under provenienti da squadre dove sono stati titolari nella passata stagione: è il caso dei centrocampisti Cutrona dalla Sancataldese, D’Innocenzo dal Chieti, Grande dal Lavello, Maccioni dal Barletta e Mayr dalla Virtus Bolzano (prima che a gennaio se lo accaparrasse il Sudtirol). Né sono mancati gli arrivi di elementi di categoria come Petta in difesa dal Barletta, Kharmoud dal Gravina e Logoluso dal Potenza a centrocampo; il tandem Lattanzio-Loiodice dal Barletta, D’Angelo dal Picerno e Scardina dal Fiorenzuola in attacco. Insomma: una squadra apparentemente senza punti deboli.

L’esordio stagionale in Coppa Italia di Serie D, tuttavia, non è stato positivo. Domenica scorsa sconfitta per 2-1 a Fasano (doppio vantaggio brindisino ad opera di Battista e Idoyaga e Loiodice ad accorciare le distanze per gli altamurani).

Per qual che concerne i precedenti, perfetto equilibrio tra le due squadre nelle sfide in casa biancorossa. 3-2 per i padroni di casa in Coppa Italia Serie D 2017/2018 con altalena di emozioni firmate da Figliolia per i biancorossi, Bozzi per i rossoblu e Santaniello per i biancorossi, tutti e tre su calcio di rigore, prima dei gol su azione di Figliolia per i padroni di casa e Cammarota per gli ospiti. Vittoria della Gelbison in campionato, nella stagione successiva, grazie ai gol di Esposito e Mejri. Risultato "a occhiali" infine nella stagione 2019/2020, sempre nel girone H di Serie D.

Arbitro dell’incontro sarà Ciro Aldi di Lanciano.

Di seguito l’attuale rosa del Team Altamura. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

TEAM ALTAMURA – Allenatore: Domenico Giacomarro

PORTIERI

Giuseppe Cervellera (Proveniente dal Sorrento – 2004) (1/-0 + 0/-0 nel Sangiuliano)

Michele Siressi (Confermato – 2004) (0/-0)

Alberto Spina (Confermato – 2003) (28/-27)



DIFENSORI

Francesco Bertolo (Confermato – 1991) (30/1)

Renato Cascella (Confermato – 2004) (16/0 + 2/0 nel Monopoli)

Silvio Colella (Confermato – 2002) (13/0)

Giovanni Errico (Confermato – 2000) (8/1)

Giuseppe Mattera (Confermato – 1983) (28/2)

Giuseppe Parisi (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2005) (0/0)

Andrea Petta (Proveniente dal Barletta – 1992) (30/2)



CENTROCAMPISTI

Simone Bolognese (Confermato – 1999) (33/1)

Giovanni Cutrona (Proveniente dalla Sancataldese – 2004) (28/1)

Francesco D’Innocenzo (Proveniente dal Chieti – 2004) (23/0)

Nicola Dipinto (Confermato – 2002) (26/3)

Michele Grande (Proveniente dal Lavello – 2003) (33/1)

Anas Kharmoud (Proveniente dal Gravina – 2000) (32/3)

Gaetano Logoluso (Proveniente dal Potenza – 1997) (21/1)

Matteo Maccioni (Proveniente dal Barletta – 2004) (28/3)

Noah Mayr (Proveniente dal Sudtirol – 2004) (0/0 + 17/4 nel Virtus Bolzano)

Lorenzo Mariano (Proveniente dal Lecce – 2005) (27/1 nell’Under 18)



ATTACCANTI

Giuseppe Battimelli (Proveniente dal Foggia – 2005) (2/0)

Alessandro Bersaglia (Proveniente dalla Viterbese – 2004) (1/0)

Massimo D’Angelo (Proveniente dal Picerno – 1990) (25/2)

Carlo Esposito (Proveniente dalla Salernitana – 2005)

Riccardo Lattanzio (Proveniente dal Barletta – 1989) (32/7)

Nicola Loiodice (Proveniente dal Barletta – 1992) (34/10)

Salvatore Molinaro (Confermato – 1998) (33/15)

Filippo Scardina (Proveniente dal Fiorenzuola – 1992) (15/1)

Alessandro Tataru (Proveniente dal Monopoli – 2004) (29/2 nella Primavera)

Arrivi: G.Cervellera (por, 04, Sorrento); G.Parisi (dif, 05, Virtus Francavilla); A.Petta (dif, 92, Barletta); G.Cutrona (cen, 04, Sancataldese); F.D’Innocenzo (cen, 04, Chieti); M.Grande (cen, 03, Lavello); A.Kharmoud (cen, 00, Gravina); G.Logoluso (cen, 97, Potenza); M.Maccioni (cen, 04, Barletta); N.Mayr (cen, 04, Sudtirol); L.Mariano (cen, 05, Lecce); G.Battimelli (att, 05, Foggia); A.Bersaglia (att, 04, Viterbese); M.D’Angelo (att, 90, Picerno); C.Esposito (att, 05, Salernitana); R.Lattanzio (att, 89, Barletta); N.Loiodice (att, 92, Barletta); F.Scardina (att, 92, Fiorenzuola); A.Tataru (att, 04, Monopoli)

Partenze: M.Guido (por, 01, Barletta); V.Lacassia (dif, 02, Barletta); M.Schiavino (dif, 93, Palmese); A.Sepe (dif, 92, Matera); G.Venanzio (dif, 05, Barletta); R.Casiello (cen, 98, Gelbison); F.Denora (cen, 04); F.Ganci (cen, 88, Fasano); A.Murtas (cen, 04, Nocerina); T.Prinari (cen, 95); A.Serra (cen, 03, Lamezia Terme); A.Caputo (att, 91, Barletta); A.Croce (att, 86, Gelbison); A.Letizia (att, 04); F.Sosa (att, 95, Audace Cerignola)